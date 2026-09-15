El públic ja pot votar quina serà la pel·lícula que completarà el cartell de Les 12 Hores Fantàstiques al Cinema Catalunya de Terrassa. El sistema de participació en línia estarà obert durant dues setmanes i servirà per escollir entre "Viernes 13", "Los pájaros" o "La noche de los muertos vivientes".
El Cinema Catalunya es prepara per acollir la setena edició de Les 12 Hores Fantàstiques, una marató de cinema fantàstic i de terror. Durant tot el dissabte 24 d’octubre, des de les 12 hores fins passada la mitjanit, la sala centenària del carrer Sant Pere projectarà sis pel·lícules del gènere. Com ja és tradició, una d’elles l’ha d’escollir el públic mitjançant un sistema de votació en línia que ja està obert i que acabarà d’aquí a dues setmanes, el dimecres 30 de setembre.
La terna
Tothom qui participi en la votació popular entrarà en el sorteig d’una entrada per anar a veure el film escollit. Les tres opcions són les següents:
-"La noche de los muertos vivientes" (The night of living dead). Es tracta d'una mítica cinta dirigida per George A. Romero l’any 1968 que s’ha convertit "en un autèntic referent dins el subgènere del cinema de zombis", com destaca el Cinema Catalunya. En cas de ser escollida, es podrà veure en format analògic de 35mm i en versió original subtitulada en castellà (VOSE).
-"Los pájaros" (The Birds). Un altre gran clàssic de la història del cinema de terror. Aquest film dirigit per Alfred Hitchcock el 1963 farà rememorar a la gran pantalla (si guanya) les angoixants escenes protagonitzades per Tippi Hedren. Tot plegat, amb l'al·licient de veure una pel·lícula analògica, en el format tradicional de 35mm, i en versió original subtitulada en castellà (VOSE).
-"Viernes 13" (Friday, the 13th). L’any 1980, Sean S. Cunningham va popularitzar el gènere "slasher" a través de la història d’un assassí que mata adolescents. Va ser l'embrió d’una de les sagues més
terrorífiques del setè art. A Terrassa, si finalment es tria aquesta opció, serà projectada en versió original subtitulada en castellà (VOSE).
Un cop tancat el període de votació, la pel·lícula amb més suports completarà la selecció de títols del certamen. El cartell oficial, ja decidit, el formen aquesta vegada "La família Addams", "Robocop", "Bring Her Back", "Re-animator" i "Malasaña 32", aquesta última amb la presència especial del seu director, el terrassenc Albert Pintó.
Ja hi ha prop de 110 abonaments venuts. Es manté així un ritme de compra molt similar al d’anys anteriors per aquestes dates. Els abonaments es poden adquirir per un preu reduït de 23 euros fins el 30 de setembre. A partir de l’1 d’octubre, els paquets per veure les sis pel·lícules es vendran per 25 euros i les entrades per a les sessions individuals, a 6 euros. Només cal visitar el web del Cinema Catalunya tant per participar en el sistema de votació del film que queda per escollir com per comprar abonaments.