L'Antic Poble de Sant Pere es converteix en un gran circ

La companyia La Tête ha amenitzat la presentació del Festival de Circ de Terrassa aquest dimarts al Mercat de la Independència, indret acostumat en aqsues pròlegs del certamen. El que canvia, però, és el lloc on es desenvoluparà aquesta trobada pensada per apropar les arts circenses a la ciutadania. La 17a edició del festival, que organitza Tub d'Assaig i es desenvoluparà entre aquest dijous, 17 de setembre, i diumenge, 20 de setembre, farà de l'Antic Poble de Sant Pere la seva particular carpa. Marxa de la Maurina, on s'havia assentat des de la segona edició.
El programa incorpora una vintena d'activitats i una dotzena d'espectacles amb 20 companyies i artistes de procedència diversa: catalana, andalusa, aragonesa, canària, fins i tot de Xile i l'Argentina. Hi haurà iniciatives a l'associació veïnal de l'Antic Poble de Sant Pere, però també a la plaça del Rector Homs i a l'escola Santa Teresa de Jesús i a la placeta de la Font del Comú. Les actuacions tenen una mirada contemporània, però sense heterodòxies conceptuals, perquè l'arrel segueix ancorada en la tradició i cert grau de classicisme per oferir espectacles de carrer "per a tots els públics".
Hi haurà carpa darrere la Seu d'Ègara, i sota el pont del carrer de Sant Valentí. Tot plegat va més enllà de la simple exhibició, segons Joan Salvador, regidor de Promoció Cultural: "El festival forma part d'un compromís clar amb la cultura i amb Terrassa". Albert Fernández ha parlat en representació de l'organització de l'esdeveniment per deixar clar que l'Ajuntament no ha influït en la decisió, assumida plenament per Tub d'Assaig per diverses raons. L'econòmica n'és una, però hi concorren d'altres: "Ens adrecem a públics diferents i la nova ubicació dona un altre aire al festival. Vam decantar-nos per l'Antic Poble de Sant Pere en el procés de cerca i vam pensar que era el lloc que millor recollia les nostres necessitats", ha dit Fernández. Els nous emplaçaments ofereixen una capacitat òptima per a espectacles de format "més reduït". Tanmateix, Tub d'Assaig agraeix a la Maurina la rebuda de tots aquesta anys i mantindrà el vincle amb aquest barri en altres iniciatives, com la Festa Major. Tampoc descarta "explorar altres indrets".