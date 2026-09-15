Ja és oficial: l'ESCAC de Terrassa guanya el premi de Hollywood al talent emergent

Triomf terrassenc a Hollywood. L'ESCAC ha guanyat l'or dels Student Academy Award amb "The dragon letter". Aquest curtmetratge de Stanzin Jigmet s'ha imposat entre prop de 3.000 treballs de 900 centres d’arreu del món.
L’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), amb seu a Terrassa, ha aconseguit el primer premi dels Student Academy Award, el prestigiós reconeixement que concedeix l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood al talent cinematogràfic emergent. El curtmetratge de ficció "The dragon letter", dirigit per l’estudiant de l’ESCAC Stanzin Jigmet, ha aconseguit l'Or en la 53a edició d’aquests guardons. Aquest passat 8 de setembre es va conèixer la nominació de la cinta.
La producció s'ha imposat entre 2.972 pel·lícules presentades per 894 escoles i universitats d’arreu del món. "The dragon letter" competia en la categoria de ficció al costat de "Kamathipura express", de Leon Korzynski, estudiant de la Warsaw Film School, i "The pichenotte", d’Antoine Boulanger, de la Concordia University.
L’Acadèmia de Hollywood ha reconegut un total de 16 estudiants en les quatre categories dels premis: alternativa/experimental, animació, documental i ficció. A més de l’ESCAC, reben per primera vegada un Student Academy Award estudiants de la Concordia University, la Duke University, l’École Supérieure de Métiers Artistiques, la St. Joost School of Art and Design i la Warsaw Film School.
Els guanyadors també participaran en un programa d’activitats formatives i trobades professionals, amb accés a membres de l’Acadèmia i a figures destacades de la indústria cinematogràfica internacional.
Porta d’entrada als Premis Oscar
Totes les pel·lícules guardonades als Student Academy Awards podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Oscar, en les categories de millor curtmetratge d’animació, millor curtmetratge de ficció o millor curtmetratge documental, sempre que compleixin els requisits establerts per l’Acadèmia.
Creats el 1972 amb l’objectiu d’impulsar els nous talents cinematogràfics i oferir-los una plataforma internacional, els Student Academy Awards han distingit al llarg de la seva història cineastes com Patricia Cardoso, Pete Docter, Spike Lee, Patricia Riggen i Robert Zemeckis. Els anteriors guanyadors d’aquests premis han acumulat posteriorment 70 nominacions als Oscar i han guanyat o compartit un total de 15 estatuetes.