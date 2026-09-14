Pots estar dret o expressar emocions amb llibertat: la dansa de "Giselle" arriba a Terrassa en format inclusiu

Cadascú podrà gaudir de l'espectacle com consideri, o com pugui, en una funció inclusiva, siguin quines siguin les seves necessitats. Si cal estar dret, doncs dret. Fora convencions. "Giselle" arriba aquest cap de setmana vinent a Terrassa. Dissabte, en la fórmula convencional. Divendres al matí, el Ballet de Barcelona, la companyia darrere la producció, oferirà a LaFACT Cultural una funció especial, "la primera sessió relaxada de ballet per a públics socials de Terrassa", segons han anunciat els seus promotors aquest dilluns.
Apropa Cultura reunirà 500 persones en aquesta primera "sessió relaxada" que es fa a Terrassa. Impulsa la iniciativa gràcies a la implicació de LaFACT i del Ballet de Barcelona, "en un nou exemple de treball en xarxa per fer la cultura més accessible". L'obra, "Giselle", es representarà divendres 18 de setembre, especialment adaptada perquè persones amb necessitats diverses puguin gaudir de l’espectacle amb més llibertat i confort. La funció, de 50 minuts i en horari de matí, a les 11 hores, reunirà entitats socials que treballen en àmbits com la discapacitat intel·lectual, la salut mental, les addiccions, la gent gran "o l’acollida de persones migrades i refugiades".
"Una platea compartida, un gran clàssic del ballet i 500 persones disposades a gaudir-lo cadascuna a la seva manera", indica la presentació de l'esdeveniment. Aquest divendres 18 de setembre la Factoria Cultural de Terrassa acollirà una sessió relaxada de "Giselle", a càrrec del Ballet de Barcelona, i impulsada per Apropa Cultura amb la voluntat que tothom pugui gaudir d’un espectacle de qualitat al teatre, siguin quines siguin les seves necessitats. "Poder moure’s si es necessita, expressar una emoció sense haver de contenir-la o sentir-se còmode en un entorn menys rígid pot marcar la diferència a l’hora de gaudir d’un espectacle", assenyala. Aquesta és la base de les sessions relaxades que Apropa Cultura ja ha impulsat en diferents equipaments de la xarxa: funcions que mantenen la proposta artística i, alhora, "flexibilitzen les convencions habituals de la sala per acollir diferents maneres de viure la cultura".
El format arriba ara a Terrassa de la mà del Ballet de Barcelona, que ha adaptat especialment per a l’ocasió la seva producció de "Giselle". El clàssic pujarà a l’escenari en una versió de 50 minuts, més breu que l’habitual. La funció començarà a les 11 hores, "un horari pensat per facilitar l’assistència de les entitats socials, per a les quals les funcions de tarda o vespre poden suposar una dificultat afegida".
"Fer possible una sessió com aquesta és el resultat d’una suma de complicitats", diuen els impulsors de la iniciativa. Apropa Cultura treballa des de fa anys amb equipaments, artistes i entitats socials per generar les condicions idònies perquè propostes culturals de qualitat arribin a públics diversos. "En aquesta ocasió, la implicació de LaFACT i de Ballet de Barcelona ha estat imprescindible", afegeixen. LaFACT Cultural obrirà les seves portes en un horari de matí en què habitualment no s’hi programen representacions, facilitant així l’assistència de les entitats socials.
El format arriba ara a Terrassa de la mà del Ballet de Barcelona, que ha adaptat especialment per a l’ocasió la seva producció de "Giselle". El clàssic pujarà a l’escenari en una versió de 50 minuts, més breu que l’habitual
Per la seva banda, Ballet de Barcelona adapta la seva obra. Es tracta de dues implicacions cabdals que, sumades a la tasca d’Apropa Cultura, "fan possible una experiència pensada per acollir públics diversos i avançar des del treball compartit cap a una cultura més accessible". Aquesta manera de treballar és, precisament, una de les claus que defineix Apropa Cultura: crear aliances entre el món cultural i el social "perquè iniciatives com aquesta siguin possibles i puguin arribar cada vegada a més persones".
Les institucions que hi participen preveuen arribar a completar l’aforament de 500 persones amb participants d’entitats que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual, problemàtiques de salut mental o addiccions, gent gran "i persones migrades i refugiades, entre altres col·lectius en situació de vulnerabilitat". L’adaptació començarà abans d’entrar a la sala i continuarà durant la representació: "El públic podrà moure’s i expressar les seves emocions amb més llibertat, en un ambient relaxat i acollidor. Petits canvis que permeten que persones amb necessitats molt diferents puguin compartir la platea i gaudir juntes d’un mateix espectacle".
Entre les entitats que ompliran el pati de butaques terrassenc es troben LaFACT, Fundació Prodis, Fundació Vallparadís, Consorci Sanitari de Terrassa, Fundació Privada Atendis, Ateneu Santcugatenc, La Llar Nostra, Associació Alba Terrassa, La Vostra Llar Terrassa, Fundació Privada Salut Mental Catalunya i Associació FamíliaAMIC, entre d’altres. L’activitat coincideix amb la celebració dels 20 anys d’Apropa Cultura, i serà gratuïta per a les entitats socials de la xarxa amb motiu de l’efemèride.
El ballet convencional
La funció convencional es durà a terme dissabte, 19 de setembre, a partir de les 20 hores al mateix equipament cultural de la rambla d'Ègara. L'obra té una durada de 110 minuts i l'entrada, preus que van dels 28 als 32 euros.
Aquest clàssic representat pel Ballet de Barcelona parla d'amor, traïció, perdó i redempció, i arriba a Terrassa companyat de tecnologia punta que realça el realisme dels escenaris i el vestuari.
La peça porta al públic a conèixer la Giselle, una jove i innocent pagesa enamorada del jove Loys. Les coses no són el que semblen quan es descobreixen alguns dels grans secrets que portaran la protagonista a una situació límit. L'obra és un contrast entre la bellesa del món sobrenatural i la realitat de les emocions humanes, "que mostra com el poder de l’amor pot transcendir fins i tot la mort", segons LaFACT.
Aquesta és la sinopsi de l'espectacle. Al primer acte. en un petit poble rural, Giselle, una jove delicada i apassionada per la dansa, s’enamora d’Albrecht, un noble disfressat de plebeu. La seva història d’amor pren un gir tràgic quan Giselle descobreix el seu engany i el seu compromís amb una altra dona, Bathilde. Envaïda pel dolor, Giselle perd el seny i mor, deixant el poble immers en la tristesa.
Al segon acte, en el bosc il·luminat per la lluna, l’esperit de Giselle s’uneix a les Wilis, esperits de noies traïdes en l’amor. Liderades per Myrtha, les Wilis atrauen els homes a la seva perdició mitjançant una dansa implacable. "Albrecht visita la tomba de Giselle per plorar-la, i les Wilis el converteixen en el seu objectiu per venjar-se. L’amor etern i el perdó de Giselle el protegeixen de la seva ira, i el seu esperit finalment troba la pau", conclouen els organitzadors.