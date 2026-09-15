Rodatde de "Cucharita" a Terrassa amb Pere Arquillué: " "La història explica 24 hores en la vida de dues senyores grans"

Dues amigues octogenàries, 24 hores de les seves vides resumides en 20 minuts, Terrassa com a teló de fons identificable. Aquests són els ingredients elementals del curtmetratge "Cucharita", que aquests dies es roda a Terrassa i que compta amb el protagonisme de les actrius Carme Sansa i Maife Gil i amb la participació, en el repartiment, de Pere Arquillué. "La història explica 24 hores en la vida de dues senyores grans, amigues de més de 80 anys", sintetitza la guionista de la cinta, Nati Massegossa.
Una protagonista parla català. L'altra, castellà. "És un reflex de la nostra societat", agrega la guionista. El rodatge es desenvolupa aquest dimarts, entre altres indrets, a la floristeria Gras i el Mercat de la Independència, i prosseguirà durant tres dies més. Un viatge en taxi i el cementiri municipal completen les localitzacions del primer dia de filmació d'aquest curtmetratge dirigit per Pau Kolen (Pau Carbó) amb guió de Nati Massegossa. Tots dos són veïns de Matadepera, com Arquillué, i aquest veinatge, la proximitat entre ells, va resultar crucial per establir contacte i donar forma a un projecte "molt il·lusionant", en paraules de Carbó. Es tracta de la primera aventura conjunta de les productores Boomers i Treze Conzeta Films, la primera dirigida per Pau Carbó, la segona per Ana Mayolas. Tots dos acumulen anys d'experiència en el sector audiovisual i els seus camins han coincidit justament en el moment en què Pau Carbó tenia pensat baixar de la rutina de productes publicitaris, als quals s'ha dedicat als últims anys, i aterrar a la ficció, curiosament "per tocar de peus a terra".
La tendresa
"Cucharita" és una història de vides paralel·les narrada amb una atmosfera de tendresa. Fa una dotzena d'anys de la primera incursió de Pau Carbó al món dels curtmetratges, precisament amb Arquillué. Allò va ser amb "Detuned", una cinta reeixida que va guanyar diversos premis.
El director aplica a "Cucharita" la calma de càmera que li agrada i que també és marca de la casa als productes publicitaris que fa. "Camino sense pressa", diu el cineasta a les portes del Mercat de la Independència mentre l'equip de producció ultima els detalls de la seqüència que s'enregistra en aquest lloc. El rodatge es desplegarà també al MNACTEC, un hotel del carrer del Pantà i el casal d'avis de Ca n'Aurell, a més d'altres escenaris.
"Cucharita" és una història de vides paralel·les narrada amb una atmosfera de tendresa. Fa una dotzena d'anys de la primera incursió de Pau Carbó al món dels curtmetratges, precisament amb Arquillué
No havia de ser així, no obstant això. En els seus inicis, el projecte estava previst per dur-se a terme al barri de Gràcia, a Barcelona, però els responsables van decantar-se per Terrassa; per motius sentimentals, per l'atractiu cinematogràfic del municipi i, finalment, per les gestions de Terrassa Film Office, el servei municipal que actua com a finestreta única a la qual qualsevol productor audiovisual pot dirigir-se per a poder posar en marxa el seu projecte a la ciutat. L'oficina és interlocutora entre productors i els diferents departaments que gestionen aquells espais de titularitat municipal, o en casos molt especials, també espais privats, i assessora les productores en la localització d'espais, la tramitació de permisos i altres gestions. "Volíem lluir la ciutat", diu Ana Mayolas.
A Terrassa passa tot, encara que no es digui de manera explícita en aquest curtmetratge amb guió de Nati Massegossa, filòloga, extreballadora bancària que es va abocar en la seva passió literària quan la van prejubilar. "M'agrada molt la literatura i el cinema, i em vaig decidir pels guions", resumeix. Massegossa ha fet guions "meravellosos", diu el director de "Cucharita". El guió ja havia obtingut premis, però és ara quan es tradueix en un treball cinematogràfic. ´"És el primer que vaig fer", recorda l'escriptora, que també ha preparat històries com a llargmetratges. "El seu és un talent que semblava amagat. Els guions, màgics. És una mina per als realitzadors", afegeix Pau Carbó mentre ajuda a traslladar material a la rambla d'Ègara.