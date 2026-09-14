Les incògnites sobre el cotxe abandonat a la C-58: d’on ha sortit i quan el retiraran?

Un cotxe negre accidentat, encaixat darrere dels murs de protecció del voral i convertit en un element habitual del paisatge diari per a milers de conductors que entren a Terrassa. Aquest ha estat el panorama al quilòmetre 18 de la C-58 des de la matinada del passat 8 d’agost. Durant quasi 40 nits, un Renault Clio amb matrícula francesa ha dormit a la via pública generant incertesa, dubtes i tota mena de teories a les xarxes socials. El Diari de Terrassa ha investigat el cas per donar respostes a les preguntes que es feien els conductors.
Un conductor begut
El cas es remunta a la matinada del 8 d’agost, quan el turisme va patir una sortida de via i va quedar enganxat per la part exterior del mur de contenció. En desplaçar-se al lloc dels fets, els Mossos d’Esquadra van localitzar el conductor, un home d’origen estranger que presentava símptomes evidents d’embriaguesa. Ràpidament, va ser sotmès a la prova d’alcoholèmia, on va donar positiu, motiu pel qual va ser detingut.
El principal obstacle per a la resolució de l'incident va sorgir un cop l'individu va passar a disposició policial i va quedar en llibertat: el vehicle no disposava d'assegurança en regla. Sense una companyia a la qual reclamar la retirada immediata del voral ni la possibilitat de localitzar posteriorment l'infractor, la gestió va quedar en un punt mort.
Fonts oficials dels Mossos d’Esquadra han confirmat a aquest diari que les competències directes del cos finalitzen amb la tramitació de la detenció de l'individu. De fet, especifiquen que “la responsabilitat de la retirada recau sobre el propietari de la via”, en aquest cas, el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. El govern, curiosament, també té la gestió dels Mossos d’Esquadra.
Sigui com sigui i potser fruit de la casualitat, el mateix dia en què aquest mitjà s'ha posat en contacte amb les autoritats per esclarir la situació del vehicle i saber per què no es retirava, una patrulla dels Mossos s'ha desplaçat a la zona. Pocs minuts després de les consultes realitzades per aquesta redacció, el cos policial ha confirmat que el turisme serà retirat de la C-58 aquest mateix dilluns, 14 de setembre. Tot això, sense tenir, en principi, la responsabilitat de fer-ho, tot un misteri.
Què passa quan un cotxe sense assegurança queda abandonat?
Per entendre per què s'ha allargat tant aquesta situació, aquest diari ha consultat experts en matèria d’assegurances i gestió d'accidents. Segons expliquen aquestes fonts, quan un vehicle assegurat pateix un sinistre en una zona de difícil accés o en una artèria de gran intensitat de trànsit, els Mossos coordinen amb la companyia d'assistència una hora de poc flux de vehicles —sobretot a la nit— per retirar-lo amb seguretat.
En canvi, quan el cotxe no té assegurança, l'escenari es complica considerablement i s'obren múltiples possibilitats: el vehicle pot ser robat, el propietari pot haver mort o simplement circular sense la documentació obligatòria. En aquests supòsits, les forces de seguretat obren un procés per tractar d'identificar el responsable per diverses vies. Si en última instància no es troba ningú, passat el temps que fixa la normativa, el vehicle es retira i, segons apunten les mateixes fonts, els Mossos el poden arribar a treure a subhasta pública.