Xon Utset i l'homenatge de fang a la figura humana

Xon Utset exposa a la Sala Paüls, a Vallparadís, “Trajectòria”, una selecció de peces de la seva obra escultòrica. “La majoria són de fang perquè és el material que més he treballat i el que més m’agrada, tant per la seva senzillesa com per les seves possibilitats plàstiques”, afirma l’artista. Tot gira al voltant de la figura humana, el tema més recurrent en l’obra d’aquesta escultora de Terrassa.

La mostra es pot visitar a la Sala Paüls Espai d’Art, al número 18 del carrer de Salvador Busquets, fins el 31 de juliol. Dimarts, dimecres, divendres i dissabtes, de 19.30 a 21 hores. Diumenges, de 12 a 14. Dilluns i dijous, l’espai està tancat.

Recurs expressiu

La figura humana “permet infinitat de tractaments i és un recurs expressiu inexhaurible, tant per decidir què vols dir com per la manera de dir-ho”, explica Utset, que amb la sel·lecció d’obres ha intentat “reflectir aquesta diversitat”.

Utset és llicenciada en Belles Arts a la facultat de Belles Arts de Barcelona i exerceix la docència des del 1992. Com fa constar la direcció de la Sala Paüls, és una creativa incansable “que ha fet del moldejar del fang la seva manera de viure i de generar tot un imaginari propi de peces úniques”.