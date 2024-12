Cultura terrassenca durant aquest hivern

Que el fred de l’hivern no ens privi de gaudir de la cultura que envolta la ciutat. Avui s’ha donat el tret de sortida a una nova temporada cultural amb la presentació del Programa Familiar de la Temporada d’Hivern, a càrrec de la regidora de Promoció Cultural i Audiovisual, Rosa Boladeras juntament amb el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador. Les famílies trobaran en un sol programa totes les activitats familiars que inclouran 63 propostes –31 d’elles, gratuïtes– de teatre, música, circ, màgia, monòlegs, tallers i activitats literàries. Una programació familiar, apunta Boladeras, “pensada per estacions, per equinoccis i solsticis. I ara és el moment d’impulsar la d’hivern. Estem molt contents perquè agrupem tota la programació de la ciutat feta per diferents entitats, no només des del servei de Promoció Cultural i Audiovisual amb les biblioteques. Són dies de vacances que pensem que poden donar-li un impuls a la cultura”. Boladeras i Salvador han fet acte de presència amb Jordi Palet, dramaturg, docent a l’Institut del Teatre, actor, creador i director premiat amb un premi Max, que debutarà a la direcció del Festival Didó d’enguany; i de la companyia We Color Music, amb Mar Puig i Mateu Peramiquel al capdavant, que presenten ‘Alan’ aquest maig.

“Alan”

La particularitat de l’obra “Alan” és que s’estrena al maig, però és dins d’aquesta programació hivernal. “Hi ha excepcions que ho mereixen, i aquesta n’és una d’elles. Està fet expressament, ho vam lligar aviat i no volíem desaprofitar l’oportunitat fer-ne divulgació. Terrassa estava en deute amb la companyia. Van anar a Miami, Madrid, València… A veure si no havien de venir aquí”, justifica Joan Salvador.

“Alan” és un musical basat en la vida d’Alan Montoliu, el noi de 17 anys que es va treure la vida després de fer la transició i patir el rebuig dels companys d’escola i una forta pressió social. “Explicar una història tan impactant com aquesta és una responsabilitat i és molt especial. Tota l’obra és una gran reflexió i tothom en sortirà molt emocionat”, va explicar Vinyet Morral, una de les intèrprets de l’obra.

Les entrades tenen un preu de 24 euros, i des d’ahir ja es poden adquirir. “‘Alan’ no va ser concebuda com una obra familiar, però sí que és cert que quan escrivim els nostres espectacles, ho fem per a tots els públics. Hi ha una tendència en aquesta societat, que familiar suposa ser per a nens petits. I no és així. ‘Alan’ no és així, perquè ens dirigim a tots els públics”, explica Mateu Peramiquel.

Novena edició del Festival Didó

Sota la renovada direcció de Jordi Palet, el Festival Didó engega la seva novena edició amb l’objectiu “que tothom pugui tenir un moment de calma compartida amb la comunitat, durant tot l’estrès del Nadal”, així ho ha definit el mateix Palet.

El festival ofereix un gran ventall d’opcions de teatre visual –o teatre de titelles– per explicar històries plenes d’emocions. La particularitat del format del festival és que es tracta d’obres de titelles i música. Tots els espectacles tenen música en directe, que també és una de les marques del festival per embellir el producte. Enguany, s’han ordenat les obres per franges del dia, dedicant el matí a les més enèrgiques i la tarda, a les més íntimes que fugen del brogit del Nadal.