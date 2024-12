Arriba “La fiebre de los ricos”, rodada fa dos anys a Terrassa

El divendres dia 24 de gener s’estrenarà a les sales comercials el darrer treball del cineasta basc Galder Gaztelu-Urrutia, que es va fer famós internacionalment pel film “El Hoyo”. Es tracta de “La fiebre de los ricos”, “Rich Flu” en la seva versió original. El film, que va competir en el darrer Festival Internacional de Cinema de Catalunya, a Sitges, arriba ara a la cartellera.

Es tracta d’un thriller de ciència ficció que explora la possibilitat que un virus mortal comenci a infectar les persones més riques del món. A Laura, la nostra protagonista (Mary Elizabeth Winstead), el problema li arriba just en el moment que travessa per la seva etapa professional més exitosa. De fet, sembla que el virus afecta només els multimilionaris, però en pocs dies s’expandirà fins a abastar riqueses més modestes, fet que obliga a tots els que tenen diners a desfer-se de les seves fortunes. El problema, és clar, és que ja no queda ningú a qui vendre-les.

El film compta amb la producció del xilè Pablo Larraín, així com de Nostromo Pictures. L’equip va gravar algunes escenes en un hotel de Barcelona i va començar a rodar a Terrassa el mes de novembre de l’any 2022, enregistrant diversos interiors al Parc Audiovisual de Catalunya. Curiosament, els tres actors protagonistes del film han acabat fora del projecte per “problemes d’agenda”. Es tracta del novaiorquès Macaulay Culkin, la londinenca Rosamund Pike i l’actor barceloní d’origen alemany Daniel Brühl. Encapçalen el repartiment de “La fiebre de los ricos” Mary Elizabeth Winstead (“Destino final 3” i “Black Christmas”), Lorraine Bracco, Rafe Spall i el seu pare, Timothy Spall. El film ha costat uns 10 milions d’euros i és un dels projectes més esperats de l’any a Espanya.

El 10 de gener s’estrena “The Human Hibernation”

D’altra banda, el divendres 10 de gener arribarà a les sales un altre treball de ciència ficció, que aborda però el gènere des d’un vessant més intimista. Parlem de “The Human Hibernation”, primer treball de la cineasta terrassenca Anna Cornudella, que s’ha vist a Berlín i a Valladolid i ha estat nominat als Feroz. Ens parla d’una dona que desperta de la hibernació mentre el seu germà encara dorm.