Solidaritat a ritme de bastons: 34 anys de Ball de Reis

Els menuts dels Bastoners de Terrassa han recollit avui material artístic i aliments frescos per donar a les famílies necessitades de l’Esplai Tremola.

El Ball de Reis es fa normalment el dia 5 de gener, durant el matí, abans de rebre a Ses Majestats al parc de les Nacions Unides de Terrassa. Enguany, però, la data queia en diumenge i, per tant, el Mercat de la Independència estaria tancat. “El que més ens interessa és el menjar fresc i, si això no ho podíem fer, perdia l’essència de la jornada”, diu la Paula, que fa més de deu anys que és monitora dels Bastoners de Terrassa.

La solució va passar per avançar la tradició al divendres 3 de gener. Millor anar amb temps i assegurar l’arribada dels aliments a les famílies necessitades. Amb aquesta convicció i compromís, tots els nens de la colla estaven a punt, a tocar del carrer del Cardaire, per començar la desfilada avui a les 10:30 hores. “Ballarem o no ballarem?, exclàmaven a l’uníson”. “Sí!”, responien amb il·lusió.

Com a novetat, la cercavila ha recollit material artístic i escolar els dos últims anys. Per a fer-ho, la colla ha passat per dues de les vies arterials del comerç local: el carrer Sant Pere i Font Vella. “És una iniciativa que movem a títol individual com a Bastoners, directament amb les botigues. Ho podríem fer a l’engròs, però ens agrada que sigui més quotidià”, assenyala la Paula, en preguntar-li per la col·laboració amb els comerços del centre.

Corones històriques al Mercat

Després de molt ballar i moltes parades entre la multitud i el trànsit, la ruta ha arribat al Mercat de la Independència. Ja és tradició. “A la banda dels peixaters, les persones ens coneixen des de fa molts anys i tenen les coronetes de totes les edicions guardades”, explica la Paula, que té experiència en aquest intercanvi màgic. “Les corones són un reconeixement de què un comerç ha participat en el ball de reis, fa molt goig veure-les”, afegeix el Bernat, membre de Bastoners i responsable de nens, monitors i tallers a la ciutat.

Segons ens expliquen des de l’associació de cultura popular, la majoria de les parades col·laboren i donen aliment fresc en aquesta iniciativa. “Busquem producte fresc, allò que normalment no pot aportar el rebost de la ciutat”, argumenten, destacant la importància d’aquesta tasca. “Es tracta d’aliments que algunes famílies no es poden permetre habitualment”, assenyala el Bernat. “Peix, llegums, fruites”, són alguns exemples. “A les parades, sempre ens tenen el menjar preparat. Als nens els fa molt fàstic agafar el peix”, explica la Paula entre riures.

L’Esplai Tremola

En acabar la jornada, els aliments recollits es porten en furgoneta cap a les famílies de l’Esplai Tremola, dels barris de Montserrat, Torre-sana i Vilardell. Així s’asseguren que el menjar arribi fresc a les cases. Si bé altres anys s’havia col·laborat amb la Fundació Busquets o amb la Nit Màgica, enguany han optat per entregar els materials recollits a l’Esplai Tremola, amb qui tenen vincles directes i han fet activitats conjuntes anteriorment.

El responsable de nens, en Bernat, es mostra molt satisfet amb l’actuació de la canalla: “És un orgull. Mola molt poder haver crescut a la colla i participar en què els nens petits puguin fer el que jo feia en el seu moment. Veiem que hi ha un bon futur a la colla”, confessa.