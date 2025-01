Una vida extra per el “Gato” Barbieri

No seran set vides, sinó una. Una vida extra per al “Gato” (Rosario, 1932 – Nova York, 2016), que serà recordat a Terrassa en la nova proposta del contrabaixista Horacio Fumero (amb qui va actuar en els anys 70 a l’Argentina de tots dos).

Així ho va anunciar ahir el Club de Jazz de Terrassa, en un nou avançament dels artistes que actuaran a la 44a edició del Festival de Jazz (que començarà el 7 de març).

Susanna Carmona, coordinadora del club, explica: “L’Horacio és un contrabaixista referent a Europa. I a més, un músic molt camaleònic: Pot fer un llenguatge més de jazz, de folklore, música improvisada, té trajectòria en la música de l’Amèrica Llatina…”.

Fumero li retrà així homenatge al transcendental saxofonista argentí “Gato Barbieri”, qui va trencar esquemes al seu moment, tot fusionant per primera vegada el jazz amb les músiques de Llatinoamèrica.

La seva trobada es remunta als anys 70, quan un molt jove Horacio “Isoca” Fumero prenia en mà banderes com el free jazz, el maig del 68 i el Che Guevara. Va ser en aquell moment en què se li va proposar col·laborar amb el “charango”, en uns enregistraments que avui són llegenda del jazz: “Chapter One Latin America” (Impulse!, 1973) i “Chapter Two: hasta siempre” (Impulse!, 1973).

Barbieri va propiciar, aleshores, el debut europeu de Fumero convidant-lo a participar amb el seu grup al prestigiós Festival de Jazz de Montreux (l’any 1973), per donar-li entrada a l’escena internacional del jazz.

Va ser un salt considerable per Fumero, que fins aleshores es limitiava a participar als clubs de Buenos Aire.

Però cinquanta-un anys més tard, aquell jove s’ha convertit en un referent. Per dur a terme l’homenatge, actuarà amb un quintet entre els quals la seva pròpia filla, Lucía Fumero, exponent de la delicadesa i el bon gust tant al piano com a la veu. També hi serà el trombó de la jove Rita Payés, un exemple d’evolució i maduresa; l’excel·lència de Guillermo Calliero a la trompeta i el bandoneón, i el veneçolà Juan R. Berbín a la bateria.

A més, el festival de 2025 també acollirà la novetat discogràfica del pianista Joan Monné, “New Bottles, Old Wine”

Una vida extra per el “Gato” Barbieri