El Cinema Catalunya bat el rècord del segle en assistents

El 2024 al Cinema Catalunya va començar amb la il·lustre visita del cineasta J.A. Bayona i acabar amb el prestigiós premi de la Federació de Cinemes d’Espanya reconeixent la trajectòria centenària de la sala terrassenca.

A banda de nombrosos moments destacables, el cinema del centre de Terrassa tanca l’any amb molt bones dades i un rècord rotund d’espectadors. Entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2024, han passat un total de 74.560 assistents per aquest emblemàtic establiment. És, amb molta diferència, la xifra anual més alta mai registrada des del 2000, any en què la sala del carrer Sant Pere va passar a ser de gestió municipal.

En el balanç anual es computen tant les entrades venudes en sessions comercials (63.783 tiquets) com també les persones assistents a actes gratuïts (10.777 persones), com ara preestrenes gratuïtes, sessions escolars matinals, festivals com el «Sex Education» o cicles de cinema com el «Cinefòrum per la Igualtat», «El cinema i la mort» o l’«Enfocaments».

Tot i la tendència general de consumir continguts audiovisuals a través de plataformes a demanda, el Cinema Catalunya manté la seva filosofia històrica i aconsegueix els millors resultats del segle. Les xifres d’enguany, de fet, superen el rècord anterior del 2003 (66.300 espectadors) per més de 8.200 persones. Si ho comparem amb l’any passat, el creixement és encara més notable: en sessions comercials, el Cinema Catalunya ha tingut 18.154 espectadors més que l’any passat (+39,79%), superant amb escreix les 45.629 entrades registrades.

Les pel·lícules més vistes aquest 2024

En aquest destacable increment anual d’espectadors hi ha tingut molt a veure l’èxit de públic d’alguns films en particular. Aquí el top 10 de pel·lícules més vistes a aquest establiment centenari:

Casa en flames (12.175 assistents) El 47 (8.062 assistents) La sociedad de la nieve (3.358 assistents) Marco (1.962 assitents) La habitación de al lado (1.858 assistents) Perfect Days (1.678 assistents) Pobres criaturas (1.482 assistents) Las cosas sencillas (1.236 assistents) Pequeñas cartas indiscretas (1.100 assistents) Gru 4: El meu dolent preferit (1.035 assistents)

«Casa en flames» es va convertir, després de disset setmanes en cartellera, en la pel·lícula més vista al Cinema Catalunya del segle. Un altre fenomen de taquilla va ser «El 47», que es va situar com el tercer film més vist de la sala terrassenca. Només aquests dos films van acumular gairebé un terç de la taquilla anual del Cinema Catalunya, amb més de 20.000 entrades venudes.

Curiosament, les tres pel·lícules més vistes de l’any són de directors catalans i no és fins al 6è lloc del rànquing que hi trobem una producció estrangera, com és la japonesa «Perfect Days». Més enllà de les propostes convencionals de la cartellera, destaquen també altres iniciatives com, per exemple, «Les 12 hores Fantàstiques» que en la seva 5a edició va superar la mitjana de 300 espectadors per cadascuna de les 6 sessions de la marató. També han anat en augment les propostes de La Filmoteca, així com les sessions d’òpera i ballet a la pantalla gran.

En definitiva, el Cinema Catalunya tanca l’any amb xifres històriques i es prepara per aviat celebrar el 25è aniversari de la gestió municipal.