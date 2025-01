El festival Sex Education torna a Terrassa per “lluitar contra la pornografia”

El Sex Education Film Festival (SEFF) torna a convertir la ciutat de Terrassa en l’epicentre de l’educació sexual amb la cinquena edició d’aquest certamen cinematogràfic que se celebrarà del 10 al 16 de febrer del 2025.

La cinquena edició del SEFF manté la seva essència i es consolida amb l’objectiu de proporcionar una millor educació sexual a través del poder del cinema i de la projecció de curtmetratges, però també amb activitats educatives paral·leles que aprofundeixen sobre totes aquelles realitats i històries que necessiten ser explicades.

El Sex Education Film Festival del 2025 manté el seu objectiu de trencar mites i tabús al voltant de la sexualitat humana. Un any més, ho fa a través de l’enorme poder del cinema. Una de les

principals novetats d’aquesta edició és que tots els curts comptaran amb subtítols en català. S’han seleccionat 41 projectes audiovisuals dels 220 curtmetratges rebuts procedents d’arreu del món.

Els curts es podran veure de forma presencial del 10 al 16 de febrer del 2025 al Cinema Catalunya de Terrassa i també en línia a través de la plataforma Filmin, que posa a l’abast de

tothom 10 dels millors curts seleccionats en aquesta edició.

La part presencial de la cinquena edició del SEFF donarà el tret de sortida el dilluns 10 de febrer amb la secció Teens, en la que els joves i adolescents de diferents instituts podran gaudir de curts que inviten a la reflexió com “Trumpets in the Sky”, sobre la dura realitat dels matrimonis forçats al Líban.

També podran gaudir del curtmetratge “13”, que aborda una temàtica urgent i controvertida com és la sobreexposició dels adolescents a la pornografia.

El fil conductor de la sessió inaugural, el dilluns 10 de febrer a la tarda, també serà “Trumpets in the Sky”, amb un col·loqui posterior a càrrec de la psicòloga i sexòloga Alba Povedano, en què també participarà Pôl Seif, membre de l’equip del curtmetratge, així com l’ONG L’Associació, que defensa els drets sexuals i reproductius, amb una gran sensibilitat cap a aquesta problemàtica. Una activitat emmarcada en l’aliança del Festival amb el projecte Acció>Cinema.

En aquesta edició també se celebraran més taules rodones i debats que mai, amb l’objectiu de donar a l’educació sexual la rellevància que necessita i mereix. Es profunditzarà sobre el paper de les xarxes socials en l’educació sexual amb la conferència “Què fem com a famílies?”, a càrrec de l’Alba Povedano.

També s’abordarà la importància de l’educació sexual en les primeres infàncies, amb la projecció del documental “(Re)pensant l’educació sexual” i un debat amb la directora, Estel Malgosa. A partir del dijous a la tarda, les sessions Adults es traslladaran a l’Ateneu Candela de Terrassa, mentre que les sessions Teens se seguiran fent al Cinema Catalunya.

Tothom que vulgui gaudir del Festival en línia podran fer-ho durant tres setmanes: del 10 de febrer fins al 2 de març, a través de la plataforma Filmin.

El festival Sex Education torna a Terrassa per “lluitar contra la pornografia”