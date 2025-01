L’Esbart Egarenc del Social celebra els seus 67 anys amb un festival de dansa a l’Auditori

L’Esbart Egarenc del Social farà 67 anys de la seva fundació el proper 26 de gener. Per celebrar aquest aniversari el dissabte 25 de gener actuarà a l’Auditori Municipal de Terrassa en un festival on hi participaran tots els seus dansaires.

L’espectacle comptarà amb els grups infantils (Espardenya Groga, Blava i verda), el Grup Juvenil, Cos de Dansa i Veterans. El festival girarà entorn a dos muntatges de dansa tradicional catalana ja que el Grup Juvenil tancarà la primera part amb Mediterrània, un muntatge de David Camañes de l’any 2008 amb música de Ma del Mar Bonet i el Cos de Dansa farà el mateix amb la segona part però amb un muntatge estrenat fa gairebé 40 anys “A València Festa!” de Joaquim Navarro.

L’Esbart Egarenc del Social porta 67 anys representant la dansa tradicional dels Països Catalans a la ciutat de Terrassa. Dins la seva història destaquen la recuperació del Ball de Plaça l’any 1958, encara un dels actes més importants del diumenge de Festa Major a la nostra ciutat i també la creació de l’espectacle Trama de Natàlia Trullàs i Jordi Comas l’any 2001 en honor a la recuperació de la Terrassa Industrial i que és un dels actes més vistos i aclamats a cada Fira Modernista. Tot això interpretat pel seu grup principal, el Cos de Dansa, que incansablement actua de forma regular durant tota la temporada estrenant i recuperant diversos muntatges coreogràfics.

Des de fa més de 50 anys l’Esbart també compta amb Grups Infantils i Juvenils, que són el futur de l’entitat i del que més pot treure pit pel seu alt nivell artístic i també participatiu a la ciutat.

Esperem veure-us a tots I a totes en aquest acte d’aniversari. Les entrades es poden adquirir a través de entrades.elsocial.cat i també el mateix dia de l’espectacle.

