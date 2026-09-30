Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 1 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dijous 1 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nRafael Salguero Salguero, 73 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 de setembre\r\nCerimònia: 1 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPep Martín Garcia, 65 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 de setembre\r\nCerimònia: 1 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAntonia Torres Soriano, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 30 de setembre\r\nCerimònia: 1 d'octubre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n