Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 1 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de setembre de 2026 a les 19:12

Aquestes són les cerimònies de dijous 1 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Rafael Salguero Salguero, 73 anys

Data de la defunció: 29 de setembre
Cerimònia: 1 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Pep Martín Garcia, 65 anys

Data de la defunció: 28 de setembre
Cerimònia: 1 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonia Torres Soriano, 93 anys

Data de la defunció: 30 de setembre
Cerimònia: 1 d'octubre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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