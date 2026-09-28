Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 29 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dimarts 29 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nDominga Valencia Valencia, 103 anys\r\n\r\nData de la defunció: 27 de setembre\r\nCerimònia: 29 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAvelino Recio González, 80 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 de setembre\r\nCerimònia: 29 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n