Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 29 de setembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de setembre de 2026 a les 20:19

Aquestes són les cerimònies de dimarts 29 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Dominga Valencia Valencia, 103 anys

Data de la defunció: 27 de setembre
Cerimònia: 29 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Avelino Recio González, 80 anys

Data de la defunció: 28 de setembre
Cerimònia: 29 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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