La passió per les Montesa es desferma al MNACTEC: més de 80 "màquines" exposades

Desenes d'apassionats per les motos i pilots de diferents generacions es van aplegar dimarts al vespre al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) per assistir a la inauguració de l'exposició "VIVA Montesa", que aplega un total de 80 motocicletes de la marca Montesa per tal de celebrar els 80 anys d'història d'una de les marques més emblemàtiques de la indústria motociclista catalana. La mostra és una ampliació de la que ja hi havia sobre la marca al museu de la Rambla d'Ègara.
L'acte inaugural va comptar amb la presència de Joaquim Borràs, director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat; Albert Tuduella, director del MNACTEC; i Joan Cañellas, representant de la família Permanyer, propietària de la col·lecció Pere Permanyer, un dels fundadors de Montesa. Va participar també en l'acte el pilot Toni Bou. El de Piera ha guanyat les 20 darreres edicions del Campionat del Món de trial tant a l'aire lliure com en la categoria "indoor". El va acompanyar el seu company d'equip, el gallec Gabriel Marcelli.
A través de les 80 màquines exposades, "VIVA Montesa" proposa un recorregut per la història de Montesa, tot un referent internacional del món del motor. L'empresa va ser fundada l'any 1944 a Barcelona per Pere Permanyer Puigjaner i Paco Bultó. Ha deixat una empremta inesborrable en el disseny industrial, l'enginyeria i l'esport del motociclisme.
Mitjançant una acurada selecció de motocicletes, motors, documentació diversa i material gràfic, la mostra explica l'evolució d'una firma que va saber convertir la innovació tècnica, el disseny i la competició en els seus principals trets d'identitat. S'hi poden veure alguns dels models més representatius de la marca, com l'A-45, la Brio, la Impala, la Cappra i la Cota, procedents totes elles de la col·lecció Permanyer.
Les tres vides de Montesa
L'exposició incorpora també un espai temporal dedicat a les motos de motocròs de competició, amb una selecció de models originals que s'exposen conjuntament per primera vegada. Van des de principis dels anys seixanta del segle passat fins a mitjans de la dècada dels vuitanta.
"VIVA Montesa" s'estructura en tres etapes ben diferenciades. La primera ens parla dels anys fundacionals, des del 1944 fins al naixement de la mítica Impala. La segona és la de l'expansió industrial i esportiva, amb la creació de models destinats al trial, el motocròs, l'enduro i la carretera. La tercera s'inicia l'any 1986, quan Montesa va passar a formar part d'Honda i es va especialitzar en el trial, una disciplina en la qual continua sent un autèntic referent mundial, en bona part gràcies a Toni Bou.