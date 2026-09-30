El PSC denuncia manca de transparència al servei de benestar animal

El PSC de Terrassa ha denunciat manca de transparència de l'Ajuntament després que, segons assegura el partit, el consistori "s'ha negat a proporcionar les gravacions" de la darrera reunió de la Comissió de Benestar Animal, que es va celebrar el 13 de maig.
Els socialistes expliquen que la polèmica arriba després que l'administració hagi presentat "fins a tres versions diferents de l'acta" i que totes elles hagin estat rebutjades per les entitats participants, entre les quals hi ha el Centre d'Adopcions d'Animals Domèstics (CAAD). Segons la formació, aquestes associacions consideren que els documents proposats pel govern municipal no recollien "de manera completa" allò que es va tractar durant la sessió.
Els socialistes expliquen que la polèmica arriba després que l'administració hagi presentat "fins a tres versions diferents de l'acta" i que totes elles hagin estat rebutjades per les entitats participants. La comissió aplega diverses associacions i serveis de benestar animal, entre els quals hi ha el Centre d'Adopcions d'Animals Domèstics (CAAD). Segons la formació, les entitats consideren que els documents proposats pel govern municipal no recollien "de manera completa" allò que es va tractar durant la sessió.
El grup municipal afirma que va sol·licitar una còpia de la gravació de la reunió per tal d'aclarir què es va exposar i debatre, però denuncia que el consistori ho va denegar sense oferir cap resolució formal que n'expliqués els motius jurídics. La regidora socialista Josefina Merino ha defensat la petició: "Quan hi ha tres versions d'una acta que les entitats participants rebutgen perquè consideren que no reflecteixen el que es va parlar, el més normal i transparent és poder contrastar què es va dir a la reunió".
Des del PSC asseguren que el cas adquireix "més gravetat" pel fet que, segons el mateix regidor de Benestar Animal, Noel Duque, la gravació de la reunió ha estat eliminada abans que l'acta hagi estat definitivament aprovada. La formació considera que aquesta circumstància genera una preocupació especial, tenint en compte les darreres informacions i denúncies sobre el funcionament del CAAD pel que fa al benestar dels animals que s'hi troben i les discrepàncies entre l'Ajuntament i les associacions sobre el contingut de l'acta.
El candidat socialista a l'alcaldia, Javi García, ha subratllat la importància de donar exemple des de l'administració: "Estem parlant d'un espai impulsat pel mateix Ajuntament, per la qual cosa entenem que aquest hauria de ser el primer interessat a garantir que hi hagi transparència i que es pugui comprovar què es va dir".
El PSC ha recordat que l'Ordenança de Transparència i el Reglament Orgànic Municipal de Terrassa estableixen que la informació de l'administració és "de naturalesa pública" i garanteixen el dret dels regidors a accedir als documents necessaris. Per aquest motiu, la formació ha anunciat que portarà el cas a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), perquè determini si la negativa de l'Ajuntament a facilitar la gravació vulnera el dret d'accés a la informació.
"El que demanem és molt simple: transparència i garanties", ha resumit García. "Si l'Ajuntament considera que no es pot facilitar una informació, que expliqui jurídicament per què. I si la gravació s'ha eliminat, que expliqui qui va prendre la decisió, quan es va prendre i per quin motiu es va fer abans que l'acta estigués definitivament aprovada".