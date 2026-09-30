Sense acord per arreglar les façanes a Can Roca

Els residents dels blocs 36, 38 i 44 de l’avinguda del Parlament hauran de pagar uns 10.000 euros per pis per rehabilitar les façanes afectades per despreniments. Aquesta és la xifra que va centrar la primera reunió entre la regidora de Polítiques Socials d’Habitatge, Lluïsa Melgares, la gerent d’habitatge públic, Eva Dalmau, i els afectats. El consistori aposta per donar sobretot suport tècnic, però els residents demanen que l’administració, que en va ser la promotora, es faci càrrec de tota l’obra.
L’empresa pública Habitatge Terrassa va plantejar diverses solucions, que hauran de ser debatudes i aprovades per les juntes de propietaris, que inclouen la redacció de projectes, la direcció d’obra i mesures provisionals de seguretat com una xarxa de protecció, que haurà de permetre obrir les finestres. D’altra banda, el consistori avançarà els diners dels seus 37 pisos socials i s’ha posat a disposició de les famílies amb més dificultats econòmiques per trobar línies de finançament o ajuts per sufragar el cost. Amb la voluntat de seguir en el procés de diàleg i trobar solucions consensuades, la regidora mantindrà una nova reunió amb els propietaris a l’octubre per fer-ne el seguiment fins a trobar un acord.
2009
Any en què van començar a caure peces de la façana
“No ens soluciona res”
La presidenta del bloc 44, Esther Lara, diu que l’avançament de Serveis Socials a les famílies vulnerables implicaria afegir una càrrega registral a l’escriptura, a liquidar en cas de venda o herència. “La solució d’ahir no ens soluciona res”, lamenta Lara, que recorda que tampoc tenen garantits els ajuts del Pla Regenera. Els veïns avisen que necessiten els 412.000 euros que costa arreglar cada edifici i rebutgen haver d’actuar “com a promotors” per contractar la constructora. A més, les comunitats, que sumen 129 habitatges, han demanat la implicació de la Generalitat per intentar aconseguir subvencions i no descarten anar al ple per reclamar una sortida al conflicte.