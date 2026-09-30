Més de 100 concerts de jazz a Terrassa i un festival que començarà el 26 de febrer

La Nova Jazz Cava de Terrassa posa en marxa la seva nova temporada estable, amb més d'un centenar de concerts entre aquest dissabte i el juliol vinent i sense comptar, per descomptat, amb un Festival Jazz Terrassa que el 2027 arribarà a la 46a edició i se celebrarà abans d'allò acostumat: tindrà lloc tant a la Cava com a la resta d'escenaris habituals entre el 26 de febrer i el 19 de març. Com que la Setmana Santa s'avança, també ho fa el festival. Van acompassats, en cadència tonal. Abans, però, es podran tastar desenes de concerts, entre els quals el del trompetista terrassenc Oriol Vallès, que inaugurarà la temporada aquest dissabte, i la sèrie d'homenatges que es dedicaran a tres músics de llegenda amb motiu del seu centenari: Ray Brown, Miles Davis i, sobretot, John Coltrane. Sobretot, perquè Trane guanya per majoria, en nombre de tributs. Al novembre vindrà de nou Jorge Pardo, aquest cop amb Trío de Reyes. També s'espera la visita de Gorka Benítez.
El Club de Jazz Terrassa ha presentat la temporada estable 2026-2027 aquest dimecres a la Nova Jazz Cava amb la presència d'alguns dels músics que hi intervindran. No ha pogut assistir Oriol Vallès, que aquest dissabte, 3 d'octubre, presentarà "Manteca abstracta", el seu cinquè àlbum com a líder, amb el seu quartet. Serà, diu el club, "una inauguració d'alta intensitat" protagonitzada per un dels músics emblemàtics de l’escena jazzística. El trompetista i compositor tornarà a l'escenari que l'ha vist créixer. L'acompanyaran Jöel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Andreu Pitarch a la bateria. El projecte combina personalitat, força i llibertat creativa en format de quartet, "amb una formació còmplice". El mateix Vallès resumeix la proposta amb una expressió tan directa com suggeridora: "mantequear fort".
Aquella primera vegada
El concert té un significat especial per a la seva ciutat natal. Nascut a Terrassa l'any 1993, Oriol Vallès va pujar per primera vegada a l'escenari de la Nova Jazz Cava amb només 16 anys, quan encara era alumne del Conservatori Municipal de Música. Des d'aquells primers passos fins avui, la seva trajectòria ha estat estretament vinculada a la casa. La Nova Jazz Cava i el Club de Jazz Terrassa han acompanyat l’evolució artística, oferint-li l'espai per presentar els seus projectes tant dins de la temporada tstable com en el marc del Festival Jazz Terrassa.
Es podran tastar desenes de concerts, entre els quals el del trompetista terrassenc Oriol Vallès, que inaugurarà la temporada aquest dissabte
Avui, aquell jove trompetista és un músic consolidat i amb destacada projecció internacional. Després de graduar-se amb matrícula d'honor a l'Esmuc, Vallès va viure tres anys a Nova York, on va cursar un màster a la Manhattan School of Music amb honors i va rebre els ensenyaments de figures com Ron Carter, Wynton Marsalis, Vincent Herring, Dave Liebman o Jeremy Pelt. Ha actuat en festivals i escenaris de Catalunya, Europa i els Estats Units i ha compartit projectes amb destacats músics de l'escena jazzística internacional i catalana. Ha publicat cinc àlbums com a líder i és membre fundador del col.lectiu i segell independent The Changes, a banda d’un “sideman” molt requerit per bandes de diferents estètiques sonores de l’òrbita del jazz.
Després, arribaran més de cent concert al temple jazzístic del passatge de Tete Montoliu. El club manté ferm el model de la temporada estable. Les nits de dimecres continuaran reservades als balls socials de lindy hop. Els dijous estaran reservats per a les tradicionals jam sessions, "una plataforma clau per donar veu i impuls al talent jove i emergent". De la mateixa manera, les nits de divendres i dissabtes s'ompliran de concerts pensats per mostrar l'actualitat del jazz, potenciar l'escena catalana, acollir la presentació de nous projectes i discos, "i funcionar com a escenari de referència per a les gires d'artistes nacionals i internacionals". Hi haurà jazz, per descomptat, "però també pinzellades de soul i blues i altres músiques afins al jazz, com el flamenc", ha advertit Susanna Carmona, coordinadora del club. És la temporada estable la que permet "crear teixit", ha agregat. Tant els concerts com les jam sessions mantindran l'horari habitual de les 21.30 hores, amb descomptes per a tots els socis del Club de Jazz Terrassa i de l'entitat mare, Amics de les Arts i Joventuts Musicals.
La programació dels primers mesos s'ordena amb un clar fil conductor que uneix la potència del talent emergent, la revisió de la tradició del jazz clàssic, el soul i el swing, i la connexió amb grans figures històriques. Un dels grans atractius del darrer trimestre de l’any serà la posada en marxa del cicle especial de commemoració del centenari del naixement de John Coltrane i Miles Davis. En aquest context, la Cava acollirà aquest octubre el nou espectacle "Avui ha vingut en John". Serà el 17 d'octubre quan aquest projecte, impulsat pel baterista Pau Bombardó, ompli el local de la música de Coltrane, mestre, figura, llegenda, un dels prodigis que va deixar "empremta musical i espiritual" al món del jazz, com ha subratllat Bombardó.
El baterista ha destacat una coincidència: bona part de la proposta s'endinsa en les composicions que Trane va desenvolupar el 1959, "precisament l'any de creació del Club de Jazz Terrassa". El programa del concert repassarà el repertori de diverses èpoques del saxofonista, del 1955 al 1967, i també moviments de la seva obra mestra, "A love supreme". El 25 de juliol passat, i com a cloenda del cicle Jazz a la Fresca, The Azar Lawrence Quartet Salutes John Coltrane. The Impulse Era! ja va obrir la porta a l'onada d'homenatges a Trane. Ens els propers mesos n'arribaran més, un dels quals per homenatjar també Miles Davis. Serà el 27 de novembre, amb Miles/Coltrane Centennial, protagonitzat per David Pastor i Adrian Cunningham.
Però, què passa amb Ray Brown? El contrabaixista terrassenc Xavi Castillo ha intervingut també en la presentació de la programació estable per reivindicar la figura d'un dels grans titans de la història del jazz. "També és el seu centenari", ha dit Castillo tot reclamant un espai per a Brown, model de músic total (i marit de la gran Ella Fitzgerald). "És difícil trobar algun dels grans que no hagi tocat amb el Ray. El trio que va formar va ser el referent de mols altres", ha afegit el contrabaixista egarenc, que pujarà a l'escenari de la Cava el 24 d'octubre també en format de trio amb el seu projecte XC3, amb Christos Yerolatsitis al piano i Joan Casares a la bateria.
Però, què passa amb Ray Brown? El contrabaixista terrassenc Xavi Castillo ha intervingut també en la presentació de la programació estable per reivindicar la figura d'un dels grans titans de la història del jazz
Bruce Barth Trio, amb Piero Odorici, vindran el 14 de novembre. Jorge Pardo i la seva fusió jazzístico-flamenca, el 27 de novembre. La temporada també donarà espai a formacions joves com el debut de Saúl Andreu Quartet amb el seu treball “Soulful Traveler” i el debut a la sala del quintet liderat per Anna Szostak i Pol Prats. El mes de l'octubre comptarà amb l'energia i el swing ballable de la Swing Shot Band de Nil Mujal i la vibrant veu d'Anna Bananahanack amb el seu homenatge al soul i l'R&B “From Etta to Lizzo”, així com la proposta instrumental d'Andrew-A & The Wild Cats en una onda de blues/fusion. Completen l’oferta de directes quatre sessions que donen protagonisme a les joves promeses del jazz. El dia 8 d’octubre l'Alba Ruiz Quartet serà l'encarregada de la inauguració del cicle de les jam sessions mentre que el dia 15 s'obrirà amb l'actuació de Pol Xabier Ballarín, trombonista terrassenc poc prodigat a la Nova Jazz Cava. El 22 d'octubre la sala rebrà el quintet modern Parallel 40, recentment finalista al prestigiós Conad Jazz Contest a l'Umbria Jazz Festival d'Itàlia. I continuarà la col·laboració del Taller de Músics ESEM de la mà del Joana Puig Quartet.
El que faltava
Enric Alegre és el director de la Fredi's Jazz Band, la formació de Matadepera resident a la Nova Jazz Cava, un conjunt tan entusiasta com el seu coordinador i impulsor. Per reblar el clau en aquest entusiasme, barrejat amb la recerca sonora, la banda ha anat més enllà en la seva col·laboració amb Oleándole i ha enregistrat un disc juntament amb aquest conjunt de fusió flamenca liderat per l'incombustible Ramón Olivares. Totes dues bandes van passar per l'escenari de la plaça de Cal Baldiró al passat Festival de Jazz de Matadepera.
Big band amb flamenco, sí, i no és una aliança que hagi de grinyolar. A l'inrevés. L'assemblatge dona com a resultat una proposta "que surt de l'estómac". El flamenco i el jazz "són dos llenguatges que van de bracet, molt orgànics", assegura Enric Alegre. Aquest divendres, 2 d'octubre, totes les plataformes musicals oferiran el primer tema d'aquesta col·laboració, "Miyako", Wayne Shorter en vena amb compàs de cante.
La Fredi's , que celebra el seu desè aniversari, ha fet més estreta la seva relació amb el Club de Jazz Terrassa, de manera que els socis de la big band "s'incorporen a la família del jazz", en paraules de Susanna Carmona, i gaudiran dels mateixos beneficis en rebaixa de preus d'entrades que els associats al club. La banda dirigida per Alegre serà la protagonista del concert de Sant Esteve amb Laia Porta. Serà un concert "divertit", segons Alegre, amb cançons de Sarah Vaughan i Ella Fitzgerald, entre altres.
Promoció
Jazz Terrassa posa en marxa una nova campanya per a la temporada 2026/27, amb una promoció especial: qui es faci soci durant el mes d’octubre, no pagarà la quota fins al gener de 2027. La condició de soci del club permet obtenir un 30% de descompte en tots els concerts de la temporada estable i un 20% de descompte en els concerts de la Nova Jazz Cava durant el Festival Jazz Terrassa. A més, dona accés lliure al ball social de Lindy Hop dels dimecres i a les jam sessions dels dijous. Amb una quota de 35 euros per trimestre, fer-se soci és també una manera de donar suport a l’activitat del club "i contribuir a mantenir viva la programació estable de jazz a Terrassa", ha assenyalat Susanna Carmona.