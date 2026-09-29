Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 30 de setembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 19:26

Aquestes són les cerimònies de dimecres 30 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan Carlos Sorolla Ibáñez, 66 anys

Data de la defunció: 28 de setembre
Cerimònia: 30 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Carme Llordés Parera, 92 anys

Data de la defunció: 29 de setembre
Cerimònia: 30 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Loreto Fernández Rodríguez, 95 anys

Data de la defunció: 29 de setembre
Cerimònia: 30 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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