Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 30 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dimecres 30 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJuan Carlos Sorolla Ibáñez, 66 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 de setembre\r\nCerimònia: 30 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nCarme Llordés Parera, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 de setembre\r\nCerimònia: 30 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nLoreto Fernández Rodríguez, 95 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 de setembre\r\nCerimònia: 30 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n