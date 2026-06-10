Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 11 de juny del 2026

  • Defuncions a Terrassa

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de juny de 2026 a les 19:13
Actualitzat el 10 de juny de 2026 a les 19:16

Aquestes són les cerimònies del dijous 11 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Joan Munné Palau, 84 anys

Data de la defunció: 10 de juny
Cerimònia: 11 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Eduardo Valenzuela Cortés, 73 anys

Data de la defunció: 9 de juny
Cerimònia: 11 de juny, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Alejandro Dominguez Barroso, 85 anys    

Data de la defunció: 10 de juny
Cerimònia: 11 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

 

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