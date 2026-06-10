Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 11 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies del dijous 11 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJoan Munné Palau, 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 de juny\r\nCerimònia: 11 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nEduardo Valenzuela Cortés, 73 anys\r\n\r\nData de la defunció: 9 de juny\r\nCerimònia: 11 de juny, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAlejandro Dominguez Barroso, 85 anys \r\n\r\nData de la defunció: 10 de juny\r\nCerimònia: 11 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n