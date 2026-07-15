Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 16 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de dijous 16 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nSalvador Llorens Masoliver, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 de juliol\r\nCerimònia: 16 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAntonio Martí Segarra, 94 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 de juliol\r\nCerimònia: 16 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n\r\n \r\n