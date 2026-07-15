Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 16 de juliol del 2026

Defuncions

  • Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 30 de desembre del 2024

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 19:25

Aquestes són les cerimònies de dijous 16 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Salvador Llorens Masoliver, 88 anys

Data de la defunció: 14 de juliol
Cerimònia: 16 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Martí Segarra, 94 anys

Data de la defunció: 14 de juliol
Cerimònia: 16 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa


 

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