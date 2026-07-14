Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 15 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de dimecres 15 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Andrés Muñoz López, 91 anys
Data de la defunció: 13 de juliol
Cerimònia: 15 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Carme Estañan Abad, 74 anys
Data de la defunció: 14 de juliol
Cerimònia: 15 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Carmen Carrasco Flores, 89 anys
Data de la defunció: 14 de juliol
Cerimònia: 15 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Maria Castillo Muñoz, 81 anys
Data de la defunció: 14 de juliol
Cerimònia: 15 de juliol, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Joana Sánchez Cánovas, 69 anys
Data de la defunció: 13 de juliol
Cerimònia: 15 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Carles Carpi Carrascal, 77 anys
Data de la defunció: 13 de juliol
Cerimònia: 15 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa