Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 17 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dijous 17 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Antonio Del Viejo Dorado, 63 anys
Data de la defunció: 15 de setembre
Cerimònia: 17 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Isabel Burgos Valenzuela, 81 anys
Data de la defunció: 14 de setembre
Cerimònia: 17 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Clementina Torres Calleja, 93 anys
Data de la defunció: 15 de setembre
Cerimònia: 17 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Àngel Liébanas Armengol, 50 anys
Data de la defunció: 16 de setembre
Cerimònia: 17 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Enric Guillem Bardají, 90 anys
Data de la defunció: 16 de setembre
Cerimònia: 17 de setembre, a les 18.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis funeraris