Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 17 de setembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 18:50

Aquestes són les cerimònies de dijous 17 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio Del Viejo Dorado, 63 anys

Data de la defunció: 15 de setembre
Cerimònia: 17 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Isabel Burgos Valenzuela, 81 anys

Data de la defunció: 14 de setembre
Cerimònia: 17 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Clementina Torres Calleja, 93 anys

Data de la defunció: 15 de setembre
Cerimònia: 17 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Àngel Liébanas Armengol, 50 anys

Data de la defunció: 16 de setembre
Cerimònia: 17 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Enric Guillem Bardají, 90 anys

Data de la defunció: 16 de setembre
Cerimònia: 17 de setembre, a les 18.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis funeraris

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