Terrassa projecta 33 obres a 21 escoles públiques: "Seguim reclamant millores a la Generalitat"

El curs escolar arrenca a Terrassa amb un paquet de 33 obres previstes a 21 centres educatius entre el 2027 i el 2028 per resoldre mancances en accessibilitat, seguretat i eficiència energètica. Les actuacions es finançaran amb 2,54 milions d’euros de la Generalitat a través del programa RAM, una quantitat que l’Ajuntament considera insuficient per donar resposta a les necessitats històriques dels edificis. Tot i l’inici d’aquestes reformes, el consistori manté la reclamació de més inversió al Govern català i evidencia desavinences per la gestió de l’adaptació climàtica de les aules.
L’actuació més estesa serà la modernització elèctrica de 13 centres: l’Auró, el Bisbat d’Ègara, El Vallès, Feixes, Font de l’Alba i Crespinell, Francesc Aldea, Josep Ventalló, La Roda, Les Arenes, Maria Galí, Pau Vila, Pere Viver i Ponent. En l’àmbit energètic, s’invertiran 100.000 euros per centre per substituir o millorar les calderes d’El Vallès, Isaac Peral i Pere Viver. A més, es renovaran els tancaments de Font de l’Alba i Crespinell, Ramón y Cajal i Lanaspa-Giralt; les cobertes de L’Enxaneta i La Roda; la xarxa de sanejament de Feixes i Joan XXIII, amb 80.000 euros cadascuna, i la cuina de l’escola Auró.
Un altre dels grans eixos serà l’accessibilitat, amb la instal·lació d’ascensors i rampes als centres Francesc Aldea, Josep Ventalló, Maria Galí, Montserrat i Salvador Vinyals per garantir que tot l’alumnat pugui moure’s en igualtat de condicions. A l’escola Francesc Aldea també es retirarà el fibrociment, mentre que als patis del Marià Galí i el Salvador Vinyals s’hi faran millores directes.
La tinenta d’alcalde i regidora d’Educació, Patricia Reche, ha remarcat durant la darrera comissió informativa que els serveis municipals han xifrat les necessitats de les escoles en 10 milions d’euros. “Amb el RAM, en podrem executar una quarta part, però seguirem reclamant a la Generalitat que actuï als centres educatius que tenen mancances i que necessiten millores i actualitzacions”, ha afirmat Reche, tot recordant que aquests equipaments són competència del Govern català.
Friccions per la climatització
La climatització s’ha convertit en un punt de fricció amb el Govern. La regidora ha lamentat assabentar-se pels mitjans que la Generalitat preveu climatitzar tres instituts amb aerotèrmia, sense cap comunicació prèvia dels centres escollits i amb la intenció de traspassar l’execució al consistori. L’Ajuntament reclama signar un conveni de corresponsabilitat sobre confort climàtic amb l'administració catalana per poder planificar les accions. A més, Reche ha defensat que les intervencions haurien de prioritzar infantil i primària, perquè el seu horari lectiu s’allarga fins a la tarda. L’administració local continuarà desplegant mesures pròpies, com la instal·lació de ventiladors, tendals i vegetació per posar ombres als patis.
El curs ha començat amb 27.846 alumnes als ensenyaments obligatoris. L’Oficina d’Escolarització treballa ara per ubicar els infants que han sol·licitat plaça fora de termini. Des del consistori asseguren que s’està gestionant cada cas amb la màxima celeritat per garantir que cap infant es quedi sense escola.