Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 12 de setembre del 2026

Defuncions

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de setembre de 2026 a les 19:00

Aquestes són les cerimònies de dissabte 12 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José Antonio Antonio González, 83 anys

Data de la defunció: 10 de setembre
Cerimònia: 12 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Pedro Ruiz Ortega, 73 anys

Data de la defunció: 10 de setembre
Cerimònia: 12 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Úrsula Ruiz Sierra, 74 anys

Data de la defunció: 10 de setembre
Cerimònia: 12 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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