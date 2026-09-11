Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 12 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dissabte 12 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJosé Antonio Antonio González, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 de setembre\r\nCerimònia: 12 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPedro Ruiz Ortega, 73 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 de setembre\r\nCerimònia: 12 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nÚrsula Ruiz Sierra, 74 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 de setembre\r\nCerimònia: 12 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n