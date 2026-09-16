L'Ajuntament nega cap irregularitat en els convenis amb l'entitat Actura: "Hem actuat amb totes les garanties"

L'Ajuntament de Terrassa ha emès un comunicat institucional per defensar "la legalitat, el rigor i la transparència" en la tramitació dels diferents convenis subscrits amb l'Associació Cultural Actura. Aquesta entitat es troba actualment investigada per la justícia per un presumpte frau en les cotitzacions a la Seguretat Social d'un nombrós col·lectiu de músics. La resposta pública de l'executiu local arriba com a reacció directa a les preguntes i explicacions plantejades pel grup municipal del PSC durant la Comissió Informativa de Projecció de la Ciutat.
Segons remarca la nota de premsa de l'equip de govern, el consistori egarenc va actuar “en tot moment d'acord amb els procediments i les garanties legalment establertes”. L'executiu assegura que en el moment de formalitzar els acords —com el darrer conveni aprovat per al desenvolupament del projecte Virals Terrassa per al període 2025-2026— no tenia constància de cap anomalia o irregularitat. De fet, asseguren que en la documentació pública i administrativa tramitada constava de forma acreditada que l'Associació Cultural Actura es trobava plenament al corrent de les seves obligacions de pagament tant amb la Seguretat Social com amb l’Agència Tributària.
En aquest mateix sentit, l'executiu matisa que el simple fet que un treballador estigui donat d'alta no permet a una administració local determinar si la base de cotització aplicada per l'entitat o persona jurídica és la que correspon exactament al sou realment percebut. El govern argumenta que aquest tipus de comprovacions específiques corresponen únicament als organismes competents en matèria laboral i de la Seguretat Social. Per tant, l'Ajuntament sosté fermament que “no se li pot exigir un coneixement o un nivell de control que excedeix clarament les seves funcions i el marc normatiu que regula la tramitació administrativa dels convenis”.
Així mateix, l'executiu local ha volgut deixar clar que actualment no existeix cap relació contractual ni conveni vigent amb l'Associació Cultural Actura. Segons traslladen, l'últim acord, vinculat al projecte Virals ja ha finalitzat la seva vigència i el govern municipal ha confirmat formalment que no està prevista la seva renovació en el futur, descartant qualsevol vinculació econòmica actual.
Finalment, l'equip de govern ha fet una crida a “separar els fets acreditats de les qüestions que són objecte d’investigació”, demanant preservar en tot moment la presumpció d'innocència en el procediment judicial obert. El consistori conclou reiterant el seu compromís de continuar actuant amb el màxim rigor, transparència i respecte escrupolós a la legalitat vigent.