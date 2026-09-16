Queda desert el concurs de l’alberg i l’Ajuntament haurà de tornar a licitar-lo

La licitació per adjudicar la gestió i l’explotació de l’alberg municipal de Vallparadís ha quedat deserta. Ho ha confirmat aquest dimecres Patricia Reche, tinenta d’alcalde, a la comissió d’Acció Social arran d’una pregunta d’ERC. “Hem de fer una nova licitació, com passa en aquests casos. Les entitats que fins ara el portaven no s’han presentat. No diria que ha estat una mala coordinació”, ha explicat. Reche ha avançat que l’Ajuntament es replantejarà ara si el concurs “era l’adient”. “Treballarem per trobar la millor solució perquè l’espai continuï existint”, ha assegurat, i ha afegit que l’Ajuntament “s’ho creu i per això ha fet millores en l’edifici durant aquest temps”.
El concurs, reservat a centres especials de treball d’iniciativa social, preveia una concessió de quatre anys sense cap cost per a l’Ajuntament: l’adjudicatari assumiria el risc i cobraria dels usuaris, amb una xifra de negoci estimada en poc més d’un milió d’euros. El termini per presentar-s’hi va acabar aquest dimecres, 16 de setembre, a les 14 hores. L’alberg, a l’antic Ajuntament del Poble de Sant Pere, té 64 places i el gestiona des del 2020 una UTE formada per Prodis i LaFACT Social. L’estudi de viabilitat calcula que l’equipament necessita un 24,5% d’ocupació per no perdre diners, i el 2025 en va tenir un 18,6%. El gerent de Prodis, Dani Jorquera, havia explicat a aquest diari que dubtaven si presentar-s’hi perquè els plecs no recollien algunes de les seves peticions, com ara que l’Ajuntament es comprometés més fermament a aportar-hi usuaris.
Els Telers, un cas similar
La Fundació Prodis va anunciar fa uns dies que el 3 d’octubre de 2026 tancarà el bar restaurant Els Telers, que l’Ajuntament li va cedir el 2021 i que combina la restauració amb la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. “L’entitat tampoc continua en aquest cas, i escoltarem els motius per valorar què hem de fer”, ha dit Reche.
El consistori busca una sortida perquè l’espai, que Reche ha qualificat de “molt interessant” en l’àmbit formatiu i laboral i també per a la ciutat, tingui continuïtat. “Quan puguem tancar coses i sapiguem, donarem tota la informació”, ha afegit. La tinenta d’alcalde ha remarcat que l’Ajuntament escolta les entitats, “que ens diuen si funciona, per què funciona i, si no, per què”, tot i que ha recordat que les cessions i les concessions públiques tenen uns barems i uns criteris preestablerts.