Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 13 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de diumenge 13 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMaría del Carmen García Ariza, 69 anys\r\n\r\nData de la defunció: 12 de setembre\r\nCerimònia: 13 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nConcepción Espinosa Estrada, 95 anys\r\n\r\nData de la defunció: 12 de setembre\r\nCerimònia: 13 de setembre, a les 12.15 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n