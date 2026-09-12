Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 13 de setembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de setembre de 2026 a les 19:10

Aquestes són les cerimònies de diumenge 13 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

María del Carmen García Ariza, 69 anys

Data de la defunció: 12 de setembre
Cerimònia: 13 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Concepción Espinosa Estrada, 95 anys

Data de la defunció: 12 de setembre
Cerimònia: 13 de setembre, a les 12.15 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

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