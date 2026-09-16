Cada matí marxen 40.000 terrassencs de la ciutat

Terrassa es mou. I aquesta setmana, més que mai, la mobilitat ocupa un lloc central en l’agenda de la ciutat. La Setmana Europea de la Mobilitat ha començat aquest dimecres, amb Terrassa sumant-s’hi una vegada més, i fins el 22 de setembre, posa el focus en com ens desplacem, amb activitats i propostes per promoure formes de mobilitat més sostenibles, segures i saludables.
Més enllà de les bicicletes, transport públic o vehicles eco, però, també és bon moment per preguntar-se com es mouen realment els terrassencs en el seu dia a dia. I les dades dibuixen una ciutat que, sobretot a primera hora del matí, es mou cap enfora: cada jornada laborable, una mitjana de 40.856 persones surten de Terrassa entre les 7 i les 10 del matí, mentre que en sentit contrari n’hi entren 28.742. El resultat és un saldo de més de 12.000 desplaçaments de sortida respecte dels d’entrada.
Les xifres provenen de l’estudi “Big data de telefonia mòbil per a l’anàlisi local”, elaborat el maig del 2025 a partir de dades obertes del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Es tracta de les dades més recents recollides en aquest estudi sobre la mobilitat quotidiana i corresponen principalment a l’any 2023. L’anàlisi permet observar els desplaçaments habituals entre municipis a partir de la telefonia mòbil i ofereix una fotografia de la mobilitat per motius de feina o estudis.
I així, queda clar que Terrassa és un municipi emissor net de mobilitat quotidiana: durant la franja del matí en què es concentren bona part dels desplaçaments, surten més persones de les que hi entren. Si es mira on van aquests terrassencs, el primer que sorprèn és que Barcelona no concentra per si sola els desplaçaments. La capital catalana és la principal destinació (6.808 persones), però ho és per molt poc marge respecte de Sabadell (6.573). Terrassa mira bàsicament cap al sud, perquè els següents municipis a la llista són Rubí, amb 4.135 desplaçaments, i Sant Cugat del Vallès, amb 3.378. L’únic destacat cap al nord és Matadepera, amb 2.112.
I la gent que ve?
El moviment, però, no és només de sortida. Cada matí dels dies feiners també arriben a Terrassa 28.742 persones de mitjana. La diferència respecte de les sortides és de 12.114 desplaçaments, una dada que evidencia el saldo emissor de la ciutat en aquesta franja horària. Terrassa se situa així entre els grans volums de mobilitat quotidiana, però amb un comportament clarament més emissor que receptor.
Això no vol dir, però, que Terrassa sigui simplement una ciutat de la qual la gent surt al matí. La mobilitat quotidiana és un flux constant d’entrades i sortides que canvia al llarg de la jornada. El mateix informe mostra com les sortides terrassenques són especialment intenses a primera hora: a partir de les 6 del matí, 10.824 persones de mitjana abandonen la ciutat; l’hora punta és a les 7, quan ho fan 16.869; a les 8 hores, el ritme baixa amb 14.110 sortides; i a partir de les 9 hores, ja torna a ser inferior a les 10.000.
De la mateixa manera, a les 7 hores és quan arriba més gent durant la franja de matí, amb 10.661 persones de mitjana. Tot i això, els retorns significatius són al migdia, amb 13.884 a es 14 hores, i 13.553 a les 17 hores.