Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 11 de setembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de setembre de 2026 a les 18:59

Aquestes són les cerimònies de divendres 11 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José María Villegas Martínez, 89 anys

Data de la defunció: 8 de setembre
Cerimònia: 11 de setembre, a les 12 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Martínez Moreno, 54 anys

Data de la defunció: 10 de setembre
Cerimònia: 11 de setembre, a les 13 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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