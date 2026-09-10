Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 11 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de divendres 11 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJosé María Villegas Martínez, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 8 de setembre\r\nCerimònia: 11 de setembre, a les 12 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAntonio Martínez Moreno, 54 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 de setembre\r\nCerimònia: 11 de setembre, a les 13 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n