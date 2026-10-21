Novetats al mercat de proximitat dels dissabtes: estrena per la campanya de Nadal amb 38 parades

El barri d’Ègara preveu poder estrenar a principis de desembre el nou mercat de proximitat dels dissabtes al carrer del Bisbe Castelltort, entre la carretera de Castellar i el carrer del Periodista Grané. Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, la voluntat és que la iniciativa, impulsada per l’Ajuntament i l’Associació de paradistes del Mercadal Martí l’Humà, estigui en funcionament per a la campanya de Nadal, tot i que el calendari és ajustat i encara cal completar el procés d’adjudicació de les parades. Una altra de les grans novetats que ha pogut conèixer el Diari és que el mercat es projecta ja amb 38 parades, encabides dins del recorregut conegut ja de 207 metres del carrer del Bisbe Castelltort.
El projecte es troba en una fase avançada de preparació. La senyalització i els elements necessaris per regular la circulació i l’estacionament estan avançats, mentre que la publicació del concurs públic per adjudicar les parades és un dels tràmits pendents abans de la posada en marxa.
L’oferta comercial tindrà un pes destacat de l’alimentació, que representarà aproximadament el 40% de les parades, i buscarà combinar productes diversos per donar resposta a les necessitats quotidianes dels veïns. A banda de fruita, embotits i altres productes alimentaris, es preveuen parades de drogueria, plantes i flors, menjar per emportar, calçat, moda infantil i complements, entre d’altres. La distribució definitiva dependrà del concurs públic.
Un mercat per cobrir mancances comercials
La iniciativa vol recuperar part de l’activitat comercial de proximitat que ha anat desapareixent del barri. El format serà més reduït que el Mercadal de Martí l’Humà dels dimecres i se celebrarà els dissabtes per arribar a un públic diferent i evitar interferències amb el mercat setmanal de referència.
El president de l’Associació de paradistes, Jaime Santiago, ja havia defensat durant la primavera que el nou espai havia de servir per "pal·liar la manca de comerç en zones que han perdut botigues i establiments de primera necessitat". La proposta s’emmarca en la voluntat de mantenir viu el comerç de proximitat mitjançant formats més petits i adaptats a les necessitats de cada barri.
L’Ajuntament ja havia apuntat que, si l’experiència d’Ègara funciona, el model es podria estudiar per a altres zones de Terrassa amb mancances comercials similars.