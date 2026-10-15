Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 16 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 15 d’octubre de 2026 a les 19:25

Aquestes són les cerimònies de divendres 16 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan González Muñoz, 83 anys

Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 16 d'octubre, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Josefa Jiménez Meléndez, 87 anys

Data de la defunció: 14 d'octubre
Cerimònia: 16 d'octubre, a les 10.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Isidre Martí Mateu, 76 anys

Data de la defunció: 14 d'octubre
Cerimònia: 16 d'octubre, a les 12.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Adrià Termes Badia, 93 anys

Data de la defunció: 14 d'octubre
Cerimònia: 16 d'octubre, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa​​​​​​​

José Mª Fernández Chabrera, 78 anys

Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 16 d'octubre, a les 15.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Julián Montoya Tornay, 75 anys

Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 16 d'octubre, a les 16.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

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