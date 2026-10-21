MútuaTerrassa guanya una medalla d’or internacional per la seva política ambiental

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha rebut una medalla d’or en sostenibilitat ambiental en la 49a edició del Congrés Internacional d’Hospitals, celebrat aquests dies a Seül (Corea del Sud). La Federació Internacional d’Hospitals (IHF, per les sigles en anglès) ha distingit el segon Pla d’Acció Climàtica de MútuaTerrassa, una iniciativa que reuneix les mesures de l’entitat per avançar en la descarbonització de la seva activitat. El centre terrassenc ha estat l’únic hospital de tot l’Estat espanyol que ha optat a premi d’entre les més de 750 candidatures presentades.
El projecte, titulat Pla d’Acció Climàtica 2.0: accelerant la descarbonització d’una institució sanitària, ha estat guardonat en la categoria d’acceleració de la sostenibilitat hospitalària. La distinció l’ha recollit Laia Zarza Sanchez, tècnica de Medi Ambient de l’entitat i responsable de la implementació del pla, que incorpora estratègies com les del Geneve Sustainability Centre.
El document s’articula al voltant d’una dotzena d’eixos que abasten àmbits tan diversos com les infraestructures, la farmàcia verda, la digitalització i la recerca, amb una visió global de l’impacte ambiental de l’organització. En total, desplega 126 iniciatives impulsades per professionals i equips clínics, tècnics i administratius, que treballen de manera transversal amb una metodologia comuna. Un dels elements clau ha estat la incorporació de l’eina d’autoavaluació SAT (Self-Assessment Tool), que ha permès avançar en la planificació de l’acció climàtica.
Una segona distinció en l’àmbit assistencial
MútuaTerrassa també ha rebut una menció en el mateix congrés pel projecte Transformació de l’atenció clínica i social de dones amb esquizofrènia. La iniciativa, en marxa des de principis del 2023, ofereix una atenció integral a dones que conviuen amb aquesta malaltia mental greu.
El reconeixement l’han recollit José Antonio Monreal, director assistencial de l’àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa, i Alex González, coordinador dels Centres de Salut Mental d’Adults de l’entitat.
Reconeixements internacionals des del 2015
La nova distinció se suma a diversos reconeixements que MútuaTerrassa ha obtingut durant l’última dècada en els premis de la Federació Internacional d’Hospitals. El 2015, l’entitat va ser distingida en la categoria de responsabilitat social corporativa pel projecte de la Fundació Integralia Vallès, centrat en la integració laboral de persones amb discapacitat.
El 2021 va rebre dos reconeixements internacionals pel model integral d’atenció desplegat durant la pandèmia de la covid-19 i per la Unitat d’Hospitalització del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Sis anys després del primer guardó, el centre va tornar a ser reconegut el 2024, en la categoria de lideratge i gestió, pel projecte de transformació del model de gestió de l’àrea quirúrgica a través de la tecnologia i la gestió de processos.
Aquesta trajectòria situa MútuaTerrassa entre les entitats sanitàries que han aconseguit diverses distincions en el marc d’aquest congrés internacional, que reconeix iniciatives innovadores en diferents àmbits de la gestió i l’atenció hospitalària.