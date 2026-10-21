El Moaré aplega 10.200 persones malgrat la pluja

El Festival Moaré ha tancat la tercera edició amb 10.200 visitants durant el cap de setmana del 16 al 18 d’octubre, malgrat la pluja que va afectar especialment la jornada de diumenge. El Vapor de Prodis va ser un dels principals punts d’afluència, amb 4.322 visitants, mentre que el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) en va rebre 1.762. El Vapor Albinyana, per la seva banda, va registrar 564 visites, i 561 persones van participar en les visites guiades al patrimoni, que van incloure espais com la Masia Freixa, les naus de Cal Reig i el Museu Tèxtil.
Una de les novetats de l’edició ha estat el Remarket, un mercat de roba de segona mà que va sumar prop de 3.500 visites al llarg del cap de setmana. Divendres i dissabte, l’activitat es va celebrar al pati del MNACTEC, on va registrar 3.000 visites, mentre que diumenge es va traslladar al Vapor de Prodis a causa de la pluja, amb 500 persones més.
Moda i cinema, de la mà
El programa també ha incorporat la primera edició del Concurs Internacional de Fashion Films, una iniciativa que uneix moda i cinema i que va rebre 21 treballs. Deu produccions van arribar a la final, celebrada divendres al Vapor de Prodis. El primer premi va ser per a Silence Helvétique, de Sophie Casademonti, una cineasta suïssa de 19 anys resident a Londres.
Durant la mateixa gala es va lliurar el Premi d’Honor Moaré a la terrassenca Mercè Paloma, en reconeixement a la seva trajectòria com a dissenyadora de vestuari cinematogràfic. La programació expositiva també va incloure mostres de Paloma, Octavi Intente i Teresa Jordà Vitó.
Una altra de les propostes destacades ha estat la performance immersiva de la dissenyadora Txell Miras, que va fusionar moda, patrimoni i audiovisual en una experiència sensorial. El festival també ha programat taules rodones i xerrades sobre moda i llenguatge audiovisual, així com una desfilada dels alumnes del cicle de Disseny i Moda de l’Institut Terrassa.
En l’àmbit de la creació local, el SOC Mercat va reunir una vintena de dissenyadors, dissenyadores i marques d’autor amb propostes vinculades a la producció de proximitat i la sostenibilitat. La programació es va completar amb sessions de DJ, música en directe i una nova edició de "Plats de pel·lícula", la iniciativa del Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca que proposa plats, tapes i postres inspirats en el cinema.