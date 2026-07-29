Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 30 de juliol del 2026

Defuncions

  • Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 28 de desembre del 2024

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 19:02
Actualitzat el 29 de juliol de 2026 a les 19:03

Aquestes són les cerimònies de dijous 30 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Lucía Martínez Aguila, 86 anys

Data de la defunció: 28 de juliol
Cerimònia: 30 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

María José Pérez Román, 72 anys

Data de la defunció: 28 de juliol
Cerimònia: 30 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Joan Bofill Durán, 63 anys

Data de la defunció: 29 de juliol
Cerimònia: 30 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Carreño León, 83 anys

Data de la defunció: 28 de juliol
Cerimònia: 30 de juliol, a les 11.30 hores, a l’Espai Oratori La Rambla serveis funeraris

 

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades