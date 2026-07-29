Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 30 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de dijous 30 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nLucía Martínez Aguila, 86 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 de juliol\r\nCerimònia: 30 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaría José Pérez Román, 72 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 de juliol\r\nCerimònia: 30 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJoan Bofill Durán, 63 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 de juliol\r\nCerimònia: 30 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAntonio Carreño León, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 de juliol\r\nCerimònia: 30 de juliol, a les 11.30 hores, a l’Espai Oratori La Rambla serveis funeraris\r\n\r\n \r\n