Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 27 de juliol del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de juliol de 2026 a les 18:53

Aquestes són les cerimònies de dilluns 27 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Paco Morales Fariña, 73 anys

Data de la defunció: 25 de juliol
Cerimònia: 27 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Ana Ramírez Rabaneda, 97 anys

Data de la defunció: 26 de juliol
Cerimònia: 27 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rafael Bruguera Virtutia, 79 anys

Data de la defunció: 26 de juliol
Cerimònia: 27 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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