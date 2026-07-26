Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 27 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de dilluns 27 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nPaco Morales Fariña, 73 anys\r\n\r\nData de la defunció: 25 de juliol\r\nCerimònia: 27 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAna Ramírez Rabaneda, 97 anys\r\n\r\nData de la defunció: 26 de juliol\r\nCerimònia: 27 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRafael Bruguera Virtutia, 79 anys\r\n\r\nData de la defunció: 26 de juliol\r\nCerimònia: 27 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n