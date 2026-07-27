Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 28 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de dimarts 28 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Juan Ruiz Martínez, 83 anys
Data de la defunció: 25 de juliol
Cerimònia: 28 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Ana Galera Garrido, 82 anys
Data de la defunció: 26 de juliol
Cerimònia: 28 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Josep Copons Nicolás, 70 anys
Data de la defunció: 27 de juliol
Cerimònia: 28 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Emilio Gimeno Giménez, 64 anys
Data de la defunció: 27 de juliol
Cerimònia: 28 de juliol, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
José Expósito Gordillo, 58 anys
Data de la defunció: 15 de juliol
Cerimònia: 28 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Laura Godina Álvarez, 50 anys
Data de la defunció: 27 de juliol
Cerimònia: 28 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa