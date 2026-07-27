Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 28 de juliol del 2026

Defuncions

  • Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 31 de desembre del 2024

ARA A PORTADA

Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 18:56

Aquestes són les cerimònies de dimarts 28 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan Ruiz Martínez, 83 anys

Data de la defunció: 25 de juliol
Cerimònia: 28 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Ana Galera Garrido, 82 anys

Data de la defunció: 26 de juliol
Cerimònia: 28 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Copons Nicolás, 70 anys

Data de la defunció: 27 de juliol
Cerimònia: 28 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Emilio Gimeno Giménez, 64 anys

Data de la defunció: 27 de juliol
Cerimònia: 28 de juliol, a les 15.00  hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

José Expósito Gordillo, 58 anys

Data de la defunció: 15 de juliol
Cerimònia: 28 de juliol, a les 16.00  hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Laura Godina Álvarez, 50 anys

Data de la defunció: 27 de juliol
Cerimònia: 28 de juliol, a les 17.00  hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

 

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