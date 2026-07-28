Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 29 de juliol del 2026

Defuncions

  • El complex funerari de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de juliol de 2026 a les 19:23

Aquestes són les cerimònies de dimecres 29 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Ricardo Soriano Carreño, 69 anys

Data de la defunció: 27 de juliol
Cerimònia: 29 de juliol, a les 09.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Morales Ollé, 78 anys

Data de la defunció: 26 de juliol
Cerimònia: 29 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Maruja Moreno Rojas, 87 anys

Data de la defunció: 27 de juliol
Cerimònia: 29 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

José Expósito Gordillo, 58 anys

Data de la defunció: 15 de juliol
Cerimònia: 29 de juliol, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Isabel Nanclares Mendía, 84 anys

Data de la defunció: 28 de juliol
Cerimònia: 29 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades