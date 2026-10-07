Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 8 d'octubre del 2026

Defuncions

ARA A PORTADA

Publicat el 07 d’octubre de 2026 a les 19:05
Actualitzat el 07 d’octubre de 2026 a les 19:06

Aquestes són les cerimònies de dijous 8 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José Fuentes Sánchez, 70 anys

Data de la defunció: 7 d'octubre
Cerimònia: 8 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Gómez Algarra, 80 anys

Data de la defunció: 7 d'octubre
Cerimònia: 8 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Pilar Valero Grau, 54 anys

Data de la defunció: 7 d'octubre
Cerimònia: 8 d'octubre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades