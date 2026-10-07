Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 8 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dijous 8 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJosé Fuentes Sánchez, 70 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 d'octubre\r\nCerimònia: 8 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAntonio Gómez Algarra, 80 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 d'octubre\r\nCerimònia: 8 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPilar Valero Grau, 54 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 d'octubre\r\nCerimònia: 8 d'octubre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n