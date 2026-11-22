Terrassa afronta aquest diumenge una jornada marcada pel vent. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha situat el Vallès Occidental en situació de perill alt per les fortes ratxes, que poden superar els 72 km/h en alguns punts de la comarca. L'avís de nivell 3 sobre 6 és vigent entre les set del matí i la una del migdia, mentre que a partir d'aleshores el risc passarà a ser moderat i es mantindrà fins a les set de la tarda.
L'episodi, de component oest, forma part d'una ventada que afecta diverses comarques catalanes i que s'ha anat estenent des de les primeres hores del dia cap al litoral i el prelitoral central. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) davant la previsió que se superin els llindars de perill. La distribució de les ratxes, però, serà irregular i dependrà de les característiques de cada zona.
Aquest matí, les ratxes ja han fregat els 80 km/h en diversos punts del país. A les 8.30 hores, el registre més elevat s'havia anotat al Puig Sesolles, amb 135,4 km/h. Protecció Civil havia rebut vuit trucades al telèfon d'emergències 112 relacionades amb el vent, sense que s'haguessin comunicat incidències greus.
Davant la previsió, les autoritats demanen evitar les activitats a l'aire lliure, especialment en parcs, jardins i zones arbrades, i allunyar-se d'elements que puguin caure, com branques, bastides o murs. També es recomana assegurar portes, finestres i tendals, retirar els testos i altres objectes dels balcons i extremar la precaució en els desplaçaments.