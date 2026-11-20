Aquestes són les cerimònies de dissabte 21 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJoaquín Mora Jiménez, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de novembre\r\nCerimònia: 21 de novembre, a les 10 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal\r\n\r\nFilo Mariño Blasco, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de novembre\r\nCerimònia: 21 de novembre, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal\r\n\r\nEncarna Peralta Sánchez, 85 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de novembre\r\nCerimònia: 21 de novembre, a les 12 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal\r\n\r\nPere Sallés Serracanta, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 20 de novembre\r\nCerimònia: 21 de novembre, a les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal\r\n\r\n \r\n