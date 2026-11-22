No només de xemeneies viu aquesta població. També hi ha altres elements característics, i en un gran nombre, que fan ciutat i que aporten. Aquest diumenge, i per celebrar els 104 anys d’un d’aquests, s’ha preparat una gran festa.
Que si la ciutat de les xemeneies, que si el fum, però no tot s’acaba aquí. Aquesta localitat també compta amb altres elements que la poden caracteritzar i que també aporten a la comunitat. Són les fonts que es poden anar trobant per molts dels racons de carrers, places i vies. Algunes de més antigues i altres molt més noves, però totes amb una finalitat ben evident, fluir rajos d’aigua per apaivagar la set o per a altres menesters.
Una de les més ben situades, s’ha d’admetre, és la que es pot contemplar a la plaça del Progrés, un dels punts de trobada típics del barri de Ca n’Aurell i on se celebren activitats com concerts, concentracions i altres esdeveniments. Com s’explica al portal fontsdaigua.com, l’any 1885 és quan es va construir aquesta emblemàtica plaça.
“En aquells anys el veïnat va demanar a l’Ajuntament la instal·lació d’una font, però no seria fins a l’any 1921 que es procediria a la seva construcció”, s’assegura en aquesta pàgina dedicada a tractar sobre “fonts naturals, aigua, muntanya i més”. Altrament, es recorda que “molta gent anava a recollir aigua per casa seva”, que no deixa de ser una de les funcions fundacionals de les fonts. A “Passejant per Terrassa”, s’amplia la informació dels seus orígens i s’apunta que va ser sota el mandat de l’alcalde Emili Soler i Anglada (1 de gener de 1918 - 31 d’abril de 1922).
Modernista tardà
A fonstsaigua.com es parla d’una font d’estil “modernista tardà”. “Està formada per un banc de pedra de dues cares; en el que dona a la plaça hi ha la font amb una aixeta polsadora, amb un escut de Terrassa, i la pica. Per l’altre cantó hi ha un banc de pedra”, apunten. I afegeixen que “corona el banc i la font una estructura en forma de canelobre que podia donar cabuda a alguna llanterna”. A “Passejant per Terrassa”, s’inclou un detall, que aquesta possible llanterna “mai va ser instal·lada”. Diumenge fa 104 anys, i per això s’ha preparat una gran festa des de les 10 hores a la plaça del Progrés.