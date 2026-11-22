Una dona ha resultat ferida greu aquest diumenge després que un arbre caigués sobre el vehicle amb què circulava per la carretera BV-1221, al seu pas per Matadepera. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha atès al lloc dels fets i l'ha traslladat en estat greu a l'Hospital de Terrassa. Els Bombers de la Generalitat també han treballat en l'emergència amb una dotació del parc de Matadepera, segons ha informat el cos.
L'incident s'ha produït en el marc de l'episodi de ventades que afecta aquest diumenge diferents punts de Catalunya. La caiguda de l'arbre a Matadepera és una de les incidències destacades al Vallès Occidental. A Sabadell, una persona ha resultat ferida lleu després que un fanal li caigués a sobre a la cruïlla de la ronda de Bellesguard amb el carrer d'Olzinelles. El SEM l'ha evacuat al Parc Taulí.
Les ventades també han provocat diverses emergències a Barcelona. La caiguda d'un arbre a la cruïlla de l'avinguda Meridiana amb el carrer d'Espronceda ha causat ferides lleus a nou dones que participaven en la Cursa de les Dones. A més, un altre arbre ha ferit greument un vianant a la intersecció del carrer de la Marina amb l'avinguda d'Icària, que ha estat traslladat a l'Hospital del Mar.
Alerta per ventades a Catalunya
Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del pla especial d'emergències per risc de vent (VENTCAT), arran de la previsió de ratxes que poden superar els 72 quilòmetres per hora. L'avís afecta diverses comarques del litoral i prelitoral central, entre altres zones del país.
El Vallès Occidental ha estat una de les comarques amb més activitat dels serveis d'emergència. Segons les dades difoses aquest diumenge, el telèfon 112 havia rebut 276 trucades relacionades amb el vent fins a les onze del matí, 143 de les quals procedents de la comarca. Terrassa n'acumulava 15 en aquell moment.
Les autoritats recomanen evitar les zones arbrades i els parcs, retirar de balcons i terrasses els objectes que puguin caure i extremar la precaució en els desplaçaments per carretera.