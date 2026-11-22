Aquestes són les cerimònies de dilluns 23 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nLuisa Isabel García Salas, 71 anys\r\n\r\nData de la defunció: 20 de novembre\r\nCerimònia: 23 de novembre, a les 9 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal\r\n\r\nLute Moreno Fuentes, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 21 de novembre\r\nCerimònia: 23 de novembre, a les 10 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal\r\n\r\nCarmen Doblas Sánchez, 86 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 de novembre\r\nCerimònia: 23 de novembre, a les 12 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal\r\n\r\nAna Reyes Pineda, 74 anys\r\n\r\nData de la defunció: 21 de novembre\r\nCerimònia: 23 de novembre, a les 15 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal\r\n