Aquestes són les cerimònies de diumenge 22 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nLuisa Sánchez López, 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 20 de novembre\r\nCerimònia: 22 de novembre, a les 9 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal\r\n\r\nLucía Sánchez Galián, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 20 de novembre\r\nCerimònia: 22 de novembre, a les 10 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal\r\n\r\nMontserrat Cugueró Llobet, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 20 de novembre\r\nCerimònia: 22 de novembre, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal\r\n\r\nJosep Junyent Mindan, 95 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de novembre\r\nCerimònia: 22 de novembre, a les 12 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal\r\n