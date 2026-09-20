Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 21 de setembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 20 de setembre de 2026 a les 20:47

Aquestes són les cerimònies de dilluns 21 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio Muñoz Salido, 76 anys

Data de la defunció: 19 de setembre
Cerimònia: 21 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Abellán Gil, 85 anys

Data de la defunció: 19 de setembre
Cerimònia: 21 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Rodríguez Junyent, 94 anys

Data de la defunció: 19 de setembre
Cerimònia: 21 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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