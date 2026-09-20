Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 21 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dilluns 21 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAntonio Muñoz Salido, 76 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de setembre\r\nCerimònia: 21 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAntonio Abellán Gil, 85 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de setembre\r\nCerimònia: 21 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosep Rodríguez Junyent, 94 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de setembre\r\nCerimònia: 21 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n