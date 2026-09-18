Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 19 de setembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de setembre de 2026 a les 19:37

Aquestes són les cerimònies de dissabte 19 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José Montero Pous, 74 anys

Data de la defunció: 17 de setembre
Cerimònia: 19 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Ángela Santángelo Martínez, 83 anys

Data de la defunció: 16 de setembre
Cerimònia: 19 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Camacho Caballero, 88 anys

Data de la defunció: 17 de setembre
Cerimònia: 19 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Hipòlit Puertas Vigo, 90 anys

Data de la defunció: 17 de setembre
Cerimònia: 19 de setembre, a les 16.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis funeraris

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