Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 19 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dissabte 19 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJosé Montero Pous, 74 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de setembre\r\nCerimònia: 19 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nÁngela Santángelo Martínez, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 16 de setembre\r\nCerimònia: 19 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nCarmen Camacho Caballero, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de setembre\r\nCerimònia: 19 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nHipòlit Puertas Vigo, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de setembre\r\nCerimònia: 19 de setembre, a les 16.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis funeraris\r\n