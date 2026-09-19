Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 20 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de diumenge 20 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
José Barreda Galiay, 64 anys
Data de la defunció: 18 de setembre
Cerimònia: 20 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Dolors Utiel Oliva, 89 anys
Data de la defunció: 18 de setembre
Cerimònia: 20 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Margot Sambola Monsó, 89 anys
Data de la defunció: 18 de setembre
Cerimònia: 20 de setembre, a les 12.15 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris
Guillem Jordà Vera, 49 anys
Data de la defunció: 17 de setembre
Cerimònia: 20 de setembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Isabel Alonso León, 91 anys
Data de la defunció: 18 de setembre
Cerimònia: 20 de setembre, a les 19.00 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris