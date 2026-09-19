Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 20 de setembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de setembre de 2026 a les 19:14
Actualitzat el 19 de setembre de 2026 a les 19:16

Aquestes són les cerimònies de diumenge 20 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José Barreda Galiay, 64 anys

Data de la defunció: 18 de setembre
Cerimònia: 20 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Dolors Utiel Oliva, 89 anys

Data de la defunció: 18 de setembre
Cerimònia: 20 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Margot Sambola Monsó, 89 anys

Data de la defunció: 18 de setembre
Cerimònia: 20 de setembre, a les 12.15 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris

Guillem Jordà Vera, 49 anys

Data de la defunció: 17 de setembre
Cerimònia: 20 de setembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Isabel Alonso León, 91 anys

Data de la defunció: 18 de setembre
Cerimònia: 20 de setembre, a les 19.00 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris

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